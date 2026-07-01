Antón Lagares y Javi Cid, preparados para afrontar el Campeonato del Mundo júnior

Antón Lagares y Javi Cid en Halifax (Canadá), donde disputarán el Campeonato del Mundo júnior de piragüismo Ría de Betanzos

Antón Lagares y Javi Cid se encuentran en Halifax (Canadá), donde esta tarde debutan en el Campeonato del Mundo júnior de piragüismo. Los dos deportistas del Ría de Betanzos brillaron en el selectivo nacional y sacaron billete tanto para la cita mundialista como para el Campeonato de Europa de la categoría que se disputará del 23 al 26 de julio en Szeged (Hungría).

Antón Lagares, que la temporada pasada logró una plata continental y un bronce mundial en C2 por lo que recibió el Premio DXT al Talento Base, afronta este verano un reto individual en la prueba más explosiva, la de 200 metros. Las eliminatorias serán la tarde de este miércoles, a partir de las 19.05 horas. Solo el primero de cada serie se clasifica directamente para la final del sábado mientras que el resto tienen que pasar el viernes por las semifinales.

Javi Cid, que hace un año se quedó a las puertas del podio en ambas citas internacionales al ser cuarto mundial en C4 y quinto europeo en C2, competirá en C1 1.000 metros. A partir de las 21.40 horas se disputarán las eliminatorias con el mismo sistema. El primero pasa a la final, prevista para el sábado, y el resto a las semifinales del viernes.

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Además, tendrán un reto juntos en la final del C4 500 metros. Lagares irá de primero en una canoa que cerrará Cid y que también contará con Alberto Ruiz y Alejandro Pérez a bordo y que disputará el viernes a las 20.09 horas la final directa.

Da la casualidad de que Halifax fue el escenario de la consagración de otro piragüista de Betanzos como Carlos Arévalo, que en 2022 se proclamó en sus aguas doble campeón del mundo en K1 200 y K4 500.