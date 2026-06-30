La Regata Infanta Elena abre en A Coruña el Trofeo Presidente de la Xunta

Diego Calvo, en la presentación en el Náutico coruñés, del Trofeo Presidente de la Xunta Germán Barreiros

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, participó junto con el secretario xeral para o Deporte, Roberto García, y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, en la presentación de una nueva edición del Trofeo Presidente de la Xunta de Galicia de vela, que tuvo lugar en el Real Club Náutico de La Coruña. Se trata de una competición que reúne a las principales regatas del Circuito Gallego de alto nivel y que tiene como premio una representación del botafumeiro de la Catedral de Santiago. Esta prueba, tal y como apuntó Diego Calvo, sitúa a Galicia como referente de la vela y de los deporte náuticos y al mismo tiempo constituye una oportunidad para atraer visitantes a través del turismo deportivo y proyectar la imagen de Galicia Calidade.

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Las pruebas arrancarán este mismo fin de semana con la XXVI Regata SAR Infanta Elena, organizada por el Real Club Náutico de La Coruña. Le seguirá, el 11 y 12 de julio, la Regata General Gabeiras en el Club Náutico Rías de Ares. El circuito continuará el 22 y 23 de agosto en la Regata Mar de Finisterre del Real Club Náutico de Portosín y terminará en septiembre, del 4 al 6 con el Trofeo Príncipe de Asturias organizado por el Monte Eal Club de yates de Baiona; y del 18 al 20 con la Regata Rey Juan Carlos I en el Real Club Náutico de Sanxenxo.

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Durante la presentación, Diego Calvo destacó que Galicia cuenta con condiciones privilegiadas para la práctica de la vela y con clubes que forman deportistas, organizan competiciones del más alto nivel. Subrayó también el trabajo de la Federación Gallega en la formación de las nuevas generaciones, así como el papel del Centro Galego de Vilagarcía de Arousa como instalación de referencia para el entrenamiento y la tecnificación deportiva. Además, reafirmó el compromiso de la Xunta con el desarrollo de esta disciplina, apoyando tanto a la federación como a los clubes y deportes que contribuyen a mantener a Galicia entre los territorios de referencia de la vela a nivel nacional.