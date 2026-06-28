Ni la lluvia frena la fiesta a dos ruedas

La participación en el Día de la Bicicleta supuso un éxito Carlota Blanco

El tiempo no acompañó, pero ni la lluvia deslució la segunda edición de la nueva era del Día de la Bicicleta, una tradición recuperada el año pasado por la Asociación Galega de Xornalistas do Deporte (Agaxorde). Los ciclistas no tienen miedo a mojarse y aunque no todos fueron preparados para la ocasión, más de dos mil personas se apuntaron a la jornada en la que, con un recorrido con salida y meta en María Pita y que transcurrió por el paseo marítimo hasta las Esclavas, volvió a ser un ejemplo de movilidad, sostenibilidad y fomento de hábitos de vida saludables.

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Desde los más pequeños de la casa hasta los mayores, con ruedines, dos ruedas, bicicletas de competición o las más terrenales, las de paseo e incluso handbike, en las que se pedalea con las manos en los casos de las personas con movilidad reducida en las piernas. Todos tuvieron cabida en un día en el que lo importante era participar y reivindicar la bicicleta como un medio de transporte para desplazarse por la ciudad por todos los beneficios a nivel físicos que supone para las personas y también para el medio ambiente con la reducción del tráfico.

De hecho, el recorrido transcurrió por el carril bici, que en A Coruña cuenta ya con 50 kilómetros. Desde María Pita, los ciclistas tomaron rumbo al Parrote y desde allí, salieron al paseo marítimo al lado de la torre de control, pasando por los enclaves más carismáticos de la ciudad hasta llegar a las Esclavas, donde dieron la vuelta y regresar por el mismo camino a la céntrica plaza. Allí finalizó la jornada con actividad dirigidas como zumba, juegos y un sorteo final de regalos.

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Pese al elevado volumen de vehículos, la mañana discurrió sin incidentes salvo algún choque sin ningún tipo de contratiempos. Una muestra de que A Coruña quiere bicicletas. Este ha sido, de hecho, un año con mucho protagonismo de ellas en una ciudad que fue escenario de la contrarreloj de O Gran Camino y de un final de etapa de la Vuelta a España femenina. Representantes del club coruñés Nordés Team, acompañados del mítico expresidente del Cambre Caeiro Antonio Carrodeguas, encabezaron la marcha velando por la seguridad de todos los participantes y confirmando el éxito de la fiesta sobre las dos ruedas.