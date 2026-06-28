Fundación Repsol impulsa la práctica deportiva

Escolares de A Coruña participan en las distintas actividades dentro del marco de la iniciativa ‘Activa tu energía' FUNDACIÓN REPSOL

A Coruña siempre ha destacado, entre muchas otras cosas, por la cantidad de deportes practicados, todos ellos a un nivel que sitúa a los equipos de la ciudad entre las grandes categorías de las diferentes disciplinas. Y como no puede ser de otra forma, todo nace en las edades más tempranas, en la mayoría de las ocasiones, en edad escolar. Por eso, Fundación Repsol impulsa el deporte en las escuelas con una nueva iniciativa que nace para promover la actividad física desde la infancia. ‘Activa tu energía’ fomenta los valores positivos del deporte como el compañerismo, el trabajo en equipo, la perseverancia y, por supuesto, un estilo de vida saludable entre los más jóvenes.

En la segunda edición de esta iniciativa, más de 2.700 escolares de entre 6 y 11 años de A Coruña han recibido una equipación completa personalizada y gratuita para jugar sus respectivos partidos de baloncesto, fútbol o voleibol. Ya está abierta la tercera edición para aquellas entidades interesadas.

Fundación Repsol organizó unas miniolimpiadas a principios de mayo como el cierre ideal de la segunda edición de ‘Activa tu energía’. Se trató de un evento lleno de actividades lúdico-deportivas para seguir impulsando el deporte entre los cerca de 200 niñas y niños que se reunieron para participar. En ellas, aprendieron a trabajar en equipo, a respetar las reglas, a gestionar la frustración de la derrota y a celebrar los logros, tanto propios como ajenos.

El programa no solo se desarrolla en A Coruña. En esta segunda edición del curso 2025-26, otras localidades como Santander, Ciudad Real, Móstoles, Murcia, Tarragona, Sines o Santiago do Cacém, las dos últimas en Portugal, han hecho posible que el proyecto llegase a más de 54.000 niños en la segunda edición.

Nueva edición

Ya está en marcha una nueva edición de este programa de Fundación Repsol, dirigido a centros educativos o clubs deportivos con equipos de fútbol, baloncesto o voleibol de entre 6 y 11 años. Los interesados ya pueden solicitar sus equipaciones para el curso 2026-2027 a través de la web de Fundación Repsol (fundacionrepsol.com).

En A Coruña, hasta trece entidades se suman ya a la lista: Asociación Cultural Deportiva Metropolitana (Arteixo), Club Deportivo Los Rosales, Club Oza, Club Silva, Club SRI Esperanza de Meicende, Club Torre, Club Deportivo Noroeste Xogo, CEIP San Francisco Javier, Esclavas Sagrado Corazón de Jesús, CEIP Labaca, CEIP de Teixeiro, Club Deportivo Ciudad y Vicente Otero Valcárcel.

Escolares de A Coruña participan en las distintas actividades dentro del marco de la iniciativa ‘Activa tu energía’ FUNDACIÓN REPSOL

Desde los clubs y centros educativos, principales protagonistas de la iniciativa de Fundación Repsol, valoran de forma positiva el programa. No es para menos. Jesús Vázquez, presidente del Sporting Meicende, reconoce que para su entidad, desde la que fomentan “el deporte en equipo”, el programa impulsado por Fundación Repsol “es fundamental”. Para ellos, la aportación conlleva “una gran ayuda, ya que el ahorro que supone en equipaciones es muy grande para los equipos”, explica Vázquez.

Esa misma línea de agradecimiento sigue el Club Deportivo Los Rosales, desde el que valoran el “importante apoyo económico para las equipaciones, que supone un alivio para muchas familias y facilita el acceso al deporte”. Sin embargo, la entidad va más allá de lo material y enfatiza la “sensación de pertenencia, cohesión y apoyo al deporte base” que genera una iniciativa como ‘Activa tu energía’, se convierte de forma determinante en “algo muy valioso para seguir construyendo un entorno accesible, inclusivo y sostenible para todos”.

Todos los clubs coinciden en la importancia del deporte escolar. Cristina López López, del Oza Juvenil, lo considera “una herramienta fundamental para la salud física y mental de todos los que lo practican”, por eso valora la entrega de las equipaciones. “Nos ayuda a que sigamos facilitando el acceso a la práctica deportiva de muchos niños y niñas. Ayuda mucho a la promoción de la actividad física, fomentando una vida activa en los jugadores y jugadoras, así como inculcar valores que van implícitos en el deporte”, explica Cristina.

Rosana Rego explica desde el Club Esclavas que “el reparto de las equipaciones donadas por Fundación Repsol es un alivio para las familias y una alegría para los deportistas”.

Además, los clubs o centros deportivos participantes pueden elegir entre una gran variedad de modelos, lo que permite a las diferentes entidades configurar su vestimenta acorde a sus colores. En el CEIP Labaca lo tienen claro: el blanquiazul como seña de identidad. “El deporte aquí se vive con corazón, como buenos seguidores del Dépor. Con nuestras equipaciones de rayas azules y blancas cada partido de fútbol se ha sentido como si estuviéramos en Riazor”.

El deporte escolar en A Coruña crece de la mano de Fundación Repsol y ‘Activa tu energía’ lo confirma.