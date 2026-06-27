A Coruña se abre al mar con actividades gratuitas durante los meses de julio y agosto

Imagen del Campeonato de España de paddle surf Nacosta Club Deportivo

A Coruña volverá a hacer del mar uno de los grandes protagonistas del verano con una nueva edición de Coruña no Mar, programa municipal que acerca a la ciudadanía la práctica de deportes náuticos y actividades vinculadas con el medio marino a través de una amplia programación gratuita durante los meses de julio y agosto.

La programación se desarrollará gracias a la colaboración de las principales entidades náuticas de la ciudad: Oza O Puntal, As Xubias, Marina Coruña, Real Club Náutico de La Coruña, Club Playa de Oza, Club del Mar de San Amaro, Brava Surf y Son do Mar. Habrá cursos de surf en el Orzán, de vela ligera en Oza y sesiones de paddle surf, piragüismo, kayak y pesca deportiva, con la novedad de la inclusión de natación en aguas abiertas con Hércules XTRM.

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“Pocas ciudades pueden presumir de contar con un contorno marítimo tan diverso y accesible, capaz de albergar actividades deportivas de tan distinta naturaleza como el surf, la vela, el paddle surf, el kayak, la pesca deportiva, el piragüismo o la natación en aguas abiertas. El objetivo del programa es precisamente acercar estas disciplinas a los vecinos y facilitar que cada vez más personas descubran las posibilidades deportivas que ofrece el litoral coruñés", apuntó el concejal de Deportes Manuel Vázquez.

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"El Gobierno de Inés Rey considera que el deporte es una herramienta clave para mejorar la salud física y emocional de las personas, favorecer la inclusión social y fortalecer la convivencia en los barrios. En ese sentido, Coruña no mar representa una manera innovadora de entender la actividad deportiva, aprovechando los recursos naturales de la ciudad para crear oportunidades de participación accesibles", añadió.