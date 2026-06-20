Galicia brilla en el corazón de A Coruña

Espectacular ambiente en las pruebas de los campeonatos de España este sábado en la ciudad herculina JAVIER ALBORES

A Coruña vivió este sábado la primera de las dos jornadas de competición del Campeonato de España cadete, juvenil y júnior, cuyos segmentos de natación y atletismo discurrieron entre el Puerto y el Castillo de San Antón y contaron con numeroso público. La ciudad fue además talismán para Galicia, con dos victorias en categoría masculina y dos segundas posiciones, además de los éxitos por equipos del Cidade de Lugo Fluvial y el Delikia vigués.

A primera hora de la tarde tuvieron lugar las fases preliminares de las tres categorías en liza. Las finales empezaron a partir de las 19.00 horas con los cadetes y les siguieron los juveniles y los júniors en la distancia supersprint: 300 metros a nado, 7,5 kilómetros en bicicleta y 2,3 de carrera a pie para poner el broche.

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En chicos hubo victorias gallegas. En cadete, Jeyden Jael Silva Guerrero, del club vigués Delikia, se impuso con un tiempo en meta de 26 minutos y siete segundos, cinco menos que el segundo clasificado, Eric López Rodríguez, del Marlins Madrid. Completó el podio, con un registro de 26:26, otro madrileño, Iván Castro Robles (Diablillos de Rivas).

Mucho más apretado fue el triunfo en juvenil de Luis Piña Consuegra, también del Delikia, que necesitó de photo finish, ya que llegó empatado a tiempo (24 minutos y 31 segundos) con el valenciano Jaume Girones Soler (Ontinyent), ambos nueve segundos más rápidos que el catalán Roger Sánchez Hernández (Katoa Barcelona).

En júnior, Samuel Fernández (Cidade de Lugo Fluvial) fue segundo por detrás de su compañero, el madrileño Álvaro Llinares y de otro de su equipo, Pablo Joel Calderón, que no contó para la clasificación final por no ser español. Tercero quedó el valenciano Luca Grao de la Fuente.

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La última medalla gallega fue para Irene García Nebril, del Delikia, plata en cadete al ser superada por Adriana Solanes, del CT Gandía,. El bronce se lo colgó Isabel Huerta, del Ecosport Alcobendas. La extremeña María Romero ganó en juvenil y la leonesa Alba Núñez en júnior.

En la jornada dominical se celebrarán a partir de las 09.00 horas las pruebas de relevos y de las 11.30 horas, las finales masculina y femenina júnior en la distancia sprint.