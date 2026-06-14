Plata para Carlos Arévalo en el K4-500 de los Europeos sprint

El K4 de Carlos Arévalo durante la competición Real Federación Española de Piragüismo

El K4 500 femenino y el C4 mixto lideraron con sendas medallas de oro las finales de los Europeos de piragüismo de Montemor-o-Velho (Portugal), en los que además la delegación española logró otras cuatro preseas más. Una de las tres de plata fue para el K4 500 masculino en el que participa el betanceiro Carlos Arévalo.

El K4 500 femenino, de Sara Ouzande, Lucía Val, Daniela García y Bárbara Pardo logró la victoria en Portugal tras registrar en meta un tiempo de 1:31.576, acompañado en el podio por las representantes de Polonia (1:32.336), plata, y Bielorrusia, que compiten como neutrales (1:32.651).

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La otra medalla de oro fue para el C4 mixto compuesto por Antía Jácome, Viktoria Yarchevska, Manuel Fontán y Diego Domínguez, que ganaron con un tiempo de 1:38.098. Segundo fue el cuarteto alemán y tercero el húngaro.

La delegación española sumó además un bronce (KL3) y tres platas (C2 200, C1 200 y el K4 500 de Arévalo).

Acompañado por Adrián del Río, Marcus Cooper y Rodrigo Germade, el betanceiro se proclamó subcampeón de Europa, , ‘ex aequo’ con Alemania, al cruzar ambas embarcaciones la meta en el mismo tiempo (1:18.630), por detrás del equipo húngaro.

Este domingo (11.46 horas) peleará por otra medalla en la categoría de K1 200.