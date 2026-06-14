Carlos Arévalo se proclama campeón de Europa de K1 200

Carlos Arévalo, durante la final del K1 200 RFEP

No está de vuelta porque nunca se había ido. Pero Carlos Arévalo demostró una vez más que es uno de los mejores piragüistas del mundo al proclamarse rey continental en el K1 200 metros. Un oro, además, que es su segunda medalla en el Campeonato de Europa de Montemor-o-Velho (Portugal) tras la plata conquistada con el K4 500.

Como en la prueba de equipo, en la que España fue segunda exaequo con Alemania, ambas superadas por Hungría por solo 130 milésimas (y a su vez por delante 20 de Portugal, que se quedó fuera del podio, por solo 20), la individual, de velocidad pura, se decidió con photo finish. El de Betanzos hablaba con el portugués Messias Baptista mientras esperaban por la decisión. Habían llegado tan pegados que ninguno sabía quién había ganado.

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Fue el coruñés con un tiempo de 34 segundos y 103 milésimas, solo 75 menos que el local, y no muy lejos de ellos, a 115, el húngaro Gergely Balogh. Oro y plata para Carlos Arévalo unos resultados que le refrendan e impulsan hacia su próximo objetivo, el Campeonato del Mundo que se disputará del 26 al 30 de agosto en Poznan (Polonia), después de las dudas de las dos primeras citas de la Copa del Mundo de la temporada.

Palmarés excepcional

Tardó en echar a volar, pero no se le había olvidado despegar las alas. En el palmarés de Carlos Arévalo, formado en el Ría de Betanzos y que compite por el Club Fluvial de Lugo desde la temporada pasada, figuran ya dos medallas olímpicas, plata en Tokio 2020 y bronce en París 2024; dos oros, una plata y un bronce mundiales y dos oros, una plata y un bronce europeos.