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O Noso Deporte | Piragüismo

Carlos Arévalo da otro golpe de remo y también estará en la final europea del K4

El equipo español, con Adrián del Río, Marcus Cooper y Rodrigo Germade junto al betanceiro, ganó su semifinal y este sábado peleará por las medallas

María Varela
María Varela
12/06/2026 12:51
El K4 español con Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade
El K4 español con Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade
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Dos de dos. Carlos Arévalo también estará en la final del Campeonato de Europa en el K4 500 después de haber conseguido el jueves la clasificación en el K1 200. El betanceiro y sus compañeros, Adrián del Río, Marcus Cooper y Rodrigo Germade lucharán este sábado (13.05 horas) por las medallas y devuelven a la exitosa embarcación nacional al lugar donde se merece después de haber fallado en las dos Copas del Mundo previas.

Carlos Arévalo

Carlos Arévalo se clasifica directo a la final europea de K1 200

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Ya habían dejado buenas sensaciones el jueves en las eliminatorias, pero solo había un billete directo por la final y lo cedieron a Polonia por tan solo 25 milésimas. Les tocó pasar por una nueva criba y no dieron lugar a dudas. Pasaban los tres primeros, pero ganaron con autoridad su serie por delante de Lituania y Ucrania, las otras dos clasificadas. 

Portugal, Serbia y República Checa lograron el pase en la segunda semifinal, todas con peor crono que España. Estos seis barcos se unen a Polonia, Alemania y Hungría, las tres ganadoras del primer día, para completar una final llena de nombres y candidatos y en el que el subir al podio va a estar muy caro.

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La final del K4 500 es este sábado y la del K1 200 el domingo a las 11.46 horas. Carlos Arévalo logró su billete sin tener que pasar por las semifinales al ser segundo en su serie, por lo que de nuevo vuelve a situarse entre los favoritos a medalla.

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