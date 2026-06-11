Carlos Arévalo se clasifica directo a la final europea de K1 200

Carlos Arévalo RFEP

Las aguas vuelven a su cauce y Carlos Arévalo, después de unos resultados irregulares en la temporada, dio un golpe sobre la mesa en la primera jornada del Campeonato de Europa que se está disputando en Montemor-o-Velho (Portugal). El betanceiro se clasificó directamente para la final del K1 200, que será el domingo. En el K4 500 junto a sus compañeros no se pudo ahorrar las semifinales, pero mejoraron las sensaciones ya que solo 25 milésimas les alejaron del objetivo de luchar por las medallas.

Arévalo abrió la competición en las series del K1 200 metros. Los tres primeros se clasificaban directamente para la final y le valió con ser segundo por detrás del portugués Messias Baptista, uno de los hombres más en formas de la piragua. Solo le separaron 90 milésimas del local y ambos incluso pudieron darse el lujo de bajar el pistón porque el tercero, el eslovaco Csaba Zalka, entró ya a medio segundo.

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Una hora y diez minutos después llegaba el turno del K4 500 junto a Adrián del Río, Marcus Cooper y Rodrigo Germade (Álex Graneri, que había formado parte de la embarcación en las dos Copas del Mundo previas, fue el cambio introducido por el seleccionador Miguel García). Las condiciones del embalse estaban rapidísimas y las piraguas volaron. En la primera serie se clasificó Hungría por delante de Portugal, ambos por debajo de 1:18. En la segunda, Alemania. Y en la tercera, la lucha estuvo entre Polonia y España, más de un segundo por delante del resto, y se decantó por solo 25 milésimas.

El barco español, segundo de su eliminatoria, firmó el quinto mejor tiempo de esta primera fase, pero le toca pasar por las semifinales, que serán este viernes a las 11.55 horas. Hay billete para la final (sábado a las 13.05 horas) para los tres primeros y sus rivales serán Suecia, Dinamarca, Lituania, Ucrania, Italia, Turquía y Rusia. La final del K1 200 será el domingo a las 11.46 horas.