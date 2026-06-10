Carlos Arévalo, ante un escenario desconocido en el Europeo

Carlos Arévalo Archivo DXT Campeón

Desde que en 2018 se proclamó subcampeón del mundo con el aclamado K4 español, Carlos Arévalo y sus compañeros han partido entre los grandes favoritos en todas las competiciones en las que se presentaron, ya fueran Europeos, Mundiales e incluso Juegos Olímpicos. Por eso el betanceiro se encuentra ante un escenario desconocido en el Campeonato de Europa de sprint que arranca este jueves en Montemor-o-Velho (Portugal) después de un invierno en el que no terminaron de salir los resultados ni en el barco individual (K1 200) ni en el de equipo (K4 500), con el que se quedó fuera de las finales en las dos Copas del Mundo previas disputadas en Hungría y Alemania.

Se necesitaban cambios y el sacrificado ha sido Álex Graneri. El joven palista, que se había ganado un puesto en el K4, se cae de él y la embarcación estará formada por Adrián del Río como marca seguido por Carlos Arévalo (que pasa del tercer puesto al segundo), Marcus Cooper y Rodrigo Germade. Es decir, el único cambio con respecto al dream team de los dos últimos ciclos olímpicos (plata en Tokio y bronce en París) es el de Del Río en vez del laureado Saúl Craviotto.

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La formación ha ido sufriendo modificaciones. En Szeged, la primera de las Copas del Mundo del año, el K4 compitió con Del Río, Graneri, Arévalo y Cooper. Para Brandemburgo, la segunda, bajó Cooper y subió Germade. Ahora llega el tercer cambio después de que tanto en una como en otra cita se quedaran fuera de la final A. En cuanto al K1 200, distancia en la que llegó a ser campeón del mundo, Arévalo fue finalista en la prueba disputada en Hungría, pero en la de Alemania se tuvo que conformar con ganar la final de consolación.

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El calendario de Carlos Arévalo empieza este jueves por la mañana con las series de K1 200, previstas para las 11.39 horas. Los tres primeros se clasifican directamente para la final. Del cuarto al séptimo tendrán que pasar por la criba de las semifinales (viernes a partir de las 10.43 horas). La final está prevista para el domingo a las 11.46. Solo una hora y diez minutos después de su debut en las eliminatorias del K1 llegarán las del K4 (12.50 horas). Únicamente el primero consigue el billete para la final y España comparte serie con Armenia, Bielorrusia (bajo bandera neutral), Polonia, Dinamarca y Suiza. La semifinal es el viernes (11.55 horas) y la final, el sábado a las 13.05 horas.