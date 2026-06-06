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O Noso Deporte | Patinaje artístico

Unai Cereijo se cuelga la plata en la final de la Copa del Mundo

El coruñés se quedó a menos de diez puntos del oro de Guillermo Gómez

María Varela
María Varela
06/06/2026 13:33
Podio masculino de la Copa del Mundo de patinaje artístico con Arnau Pérez, Guillermo Gómez y Unai Cereijo
Podio masculino de la semifinal de la Copa del Mundo de patinaje artístico con Arnau Pérez, Guillermo Gómez y Unai Cereijo
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Plata en la semifinal en Alemania. Oro en la competición Last Chance. Y plata en la final de la Copa del Mundo que se está celebrando en Cesena (Italia). Unai Cereijo entró en categoría sénior por la puerta grande y se colgó su tercera medalla internacional de la temporada. El coruñés, que había sido segundo el jueves en el programa corto, ratificó el puesto ayer en el largo a pesar de un pequeño fallo que le penalizó con una deducción de un punto que le impidió llegar un poco más arriba. 

Unai Cereijo durante su participación en el Mundial

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Porque le separaron menos de diez puntos de su máximo rival, el también español Guillermo Gómez, que conquistó un nuevo oro en su palmarés, la mayoría por delante del patinador del Maxia. La diferencia en el corto fue de solo seis puntos y en el largo, de cuatro. Los dos con más de cuarenta de ventaja sobre el resto de competidores (tercero fue el aergentino Juan Fernández), marcando lo que puede ser ya el gran duelo de lo que queda de temporada en una categoría sénior masculina más aspirantes que nunca. 

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