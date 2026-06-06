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O Noso Deporte | Taekwondo

Bronce para Helena García en la President Cup de Alemania

El próximo reto de la coruñesa será en los Juegos del Mediterráneo

Esther Durán
06/06/2026 13:14
Helena García, con la medalla de bronce de la President Cup
Helena García, con la medalla de bronce de la President Cup
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La coruñesa Helena García sumó un nuevo éxito a su palmarés al colgarse la medalla de bronce en la President Cup Europea de Nuremberg (Alemania), prueba catalogada G3, de las más altas del circuito internacional, que afrontó como miembro de la selección española y en la que empezó a sumar puntos para escalar en el ranking mundial. 

Helena Garcia posa con su medalla de oro

Éxitos del taekwondo coruñés en el Campeonato de España sub-21

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García compitió en la categoría de menos de 73 kilos. En primera ronda se enfrentó a la montenegrina Berisaj Andela, a la que venció por un claro 2 a 0. En cuartos de final le tocó un duelo fratricida frente a la española Belén Morán, repitiendo el mismo resultado de victoria de 2 a 0. La coruñesa estaba mostrando un gran nivel y en la semifinal se cruzó con la belga Sarah Chaari, número 1 del ranking olímpico y mundial, con la que protagonizó un combate muy igualada que se terminó decantando por su rival, lo que le dio la medalla de bronce. Su próximo reto serán los Juegos del Mediterráneo.

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