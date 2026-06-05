Golf Xaz celebrará el 19 y el 20 de junio su quinto aniversario con un gran evento

Una participante durante un torno en Golf Xaz Cedida

Golf Xaz celebra su quinto aniversario convertido en mucho más que un club de golf: un espacio donde deporte, familia y vida social conviven para crear experiencias únicas alrededor de esta actividad. Bajo el concepto “5 años creando experiencias”, el club mira al futuro con el objetivo de seguir fortaleciendo un modelo único en el panorama gallego. En apenas cinco años, ha consolidado su propuesta, basada en una fuerte esencia familiar y multidisciplinar. Actualmente, tres de cada cuatro socios pertenecen a unidades familiares, reflejo de una comunidad intergeneracional que ha encontrado en el club la estabilidad necesaria para convertirse en un punto de encuentro para el ocio, el deporte y la vida social.

Golf Xaz es el primer club creado en Galicia en las últimas dos décadas, destacando por su activa vida social y una amplia oferta de actividades infantiles y familiares. Con más de 1.000 personas vinculadas actualmente al proyecto, ha experimentado un crecimiento constante tanto en masa social como en actividad deportiva y social. En este sentido, el club tiene garantizado su futuro, pues un tercio de estas personas -más de 300- son jóvenes que se sitúan por debajo de los 25 años.

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A día de hoy, cuenta con cerca de 400 licencias deportivas activas y un calendario que reúne cada año más competiciones y actividades, incrementando su programación de manera paulatina. De hecho, solo durante 2025, las instalaciones de Golf Xaz acogieron un total de 83 días de competición. A esta planificación deportiva se suma una oferta cada vez más amplia de actividades: golf (campo de 18 hoyos y escuela), croquet (campo y escuela), pádel (cuatro pistas, dos de ellas cubiertas), tenis, gimnasio, pilates, yoga y campamentos y actividades infantiles.

“Este quinto aniversario representa mucho más que un hito en el calendario. Es la confirmación de que existe una manera diferente de entender un club: más abierta, más familiar y más experiencial. En estos cinco años hemos construido una comunidad y queremos seguir creciendo alrededor de las personas”, destacan desde la dirección de Golf Xaz.

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Como acto central de la conmemoración, el club celebrará los próximos 19 y 20 de junio un gran evento aniversario que combinará competición deportiva, actividades familiares, propuestas gastronómicas y una gran fiesta social para socios e invitados. El programa incluirá dos jornadas de golf, entrega de premios, actividades infantiles, música en directo y diferentes experiencias diseñadas para reflejar el espíritu social y vivencial que ha caracterizado al club durante estos cinco años.

El quinto aniversario de Golf Xaz refuerza la visión estratégica de futuro del club y su compromiso con un crecimiento sostenido, basado en la mejora continua de sus servicios e instalaciones. En estos cinco años, se han llevado a cabo actuaciones varias como la ampliación de la cancha de prácticas, la incorporación de nuevos equipamientos deportivos y la optimización de diferentes áreas operativas. Al mismo tiempo, ya se trabaja en otras iniciativas destinadas a mejorar el campo de golf e incrementar las zonas de entrenamiento y el cuarto de palos.