Triple presencia del Maxia en la final de la Copa del Mundo

Unai Cereijo durante su participación en el Mundial Raniero Corbelleti

El CP Maxia tendrá representación en la final de la Copa del Mundo de patinaje artístico que se está disputando en Cesena (Italia) con la presencia de Unai Cereijo en la categoría absoluta masculina y la de los hermanos Adrián y Marta Blanco en parejas sénior.

Unai Cereijo debuta como sénior con el subcampeonato en la Copa del Mundo Más información

Cereijo, de hecho, empieza este jueves su participación con el programa corto y el viernes tendrá el largo. El arteixano, que fue subcampeón en la semifinal disputada en Alemania en el que era su debut en la categoría sénior, ya lleva unos días en la localidad italiana, donde ganó el último billete para la gran final al imponerse, por delante de su compañero Lucas Yáñez, en la competición last chance. Será uno de los favoritos junto al madrileño Guillermo Gómez.

Sus compañeros Adrián y Marta Blanco tendrán que esperar al sábado y al domingo para saltar a la pista con el corto y largo, respectivamente. Ellos fueron sextos en la semifinal y acaban de proclamarse campeones de España sénior.