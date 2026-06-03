Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Patinaje artístico

Triple presencia del Maxia en la final de la Copa del Mundo

Unai Cereijo y los hermanos Adrián y Marta Blanco compiten en Cesena (Italia)

Redacción
03/06/2026 19:32
Unai Cereijo durante su participación en el Mundial
Unai Cereijo durante su participación en el Mundial
Raniero Corbelleti
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El CP Maxia tendrá representación en la final de la Copa del Mundo de patinaje artístico que se está disputando en Cesena (Italia) con la presencia de Unai Cereijo en la categoría absoluta masculina y la de los hermanos Adrián y Marta Blanco en parejas sénior. 

Podio masculino de la Copa del Mundo de patinaje artístico con Arnau Pérez, Guillermo Gómez y Unai Cereijo

Unai Cereijo debuta como sénior con el subcampeonato en la Copa del Mundo

Más información

Cereijo, de hecho, empieza este jueves su participación con el programa corto y el viernes tendrá el largo. El arteixano, que fue subcampeón en la semifinal disputada en Alemania en el que era su debut en la categoría sénior, ya lleva unos días en la localidad italiana, donde ganó el último billete para la gran final al imponerse, por delante de su compañero Lucas Yáñez, en la competición last chance. Será uno de los favoritos junto al madrileño Guillermo Gómez. 

Sus compañeros Adrián y Marta Blanco tendrán que esperar al sábado y al domingo para saltar a la pista con el corto y largo, respectivamente. Ellos fueron sextos en la semifinal y acaban de proclamarse campeones de España sénior

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Unai Cereijo durante su participación en el Mundial

Triple presencia del Maxia en la final de la Copa del Mundo
Redacción
Los esgrimistas del Atlántico, en el centro, con las medallas de oro

El Atlántico se proclama campeón de España absoluto por equipos de florete
Esther Durán
Jugada de un partido de una edición anterior del Torneo de fútbol playa de Sada

El Torneo de Sada de fútbol playa amplía su capacidad hasta los 500 participantes
Sergio Baltar
Mesa principal de la Cena del Deporte celebra en ExpoCoruña

Premios para Paula Otero y Gonzalo Santa Cruz en la Cena del Deporte
Esther Durán