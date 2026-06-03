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O Noso Deporte | Fútbol playa

El Torneo de Sada de fútbol playa amplía su capacidad hasta los 500 participantes

El apoyo del Concello, que instalará dos nuevas porterías, permite a la prueba seguir creciendo en su novena edición

Sergio Baltar
03/06/2026 15:39
Jugada de un partido de una edición anterior del Torneo de fútbol playa de Sada
Jugada de un partido de una edición anterior del Torneo de fútbol playa de Sada
La Sociedad
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Del 5 al 9 de agosto se celebrará en Sada la novena edición del Torneo de fútbol playa, organizado conjuntamente por el Concello de Sada y la Sociedad RCyD de Sada, que se convirtió a lo largo de los años en un referente del deporte base en la provincia, reuniendo cada verano a cientos de niños y niñas en un evento que combina deporte, convivencia y dinamización social en un entorno privilegiado como es la playa de las Delicias.

Tras registrar más de 300 participantes en años anteriores, el torneo amplía su capacidad hasta los 500 inscritos, reforzando también los medios técnicos y organizativos para continuar mejorando la experiencia de los participantes y de sus familias. Con el objetivo de seguir potenciando el evento, la Concellería de Deportes incrementa nuevamente su colaboración con la instalación de dos nuevas porterías, permitiendo ampliar la competición a tres campos de juego simultáneo.

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Además, el Concello de Sada asume diferentes actuaciones necesarias para el correcto desarrollo del torneo, entre ellas la gestión de los permisos ante Demarcación de Costas, la instalación de porterías y de una grada portátil en la playa, la cobertura del seguro de accidentes de los participantes, así como la entrega de medallas, trofeos y regalos para los ganadores.

Del mismo modo, y en colaboración con Veolia, se instalarán fuentes de agua destinadas a los participantes, contribuyendo así a hacer del torneo un evento más sostenible y adaptado a las necesidades de los asistentes. Por último, la Consellería también asumirá los gastos de otro tipo de partidas como arbitrajes, material deportivo... La Sociedad de Sada se encargará de las inscripciones, arbitrajes y toda la gestión deportiva del torneo así como del correcto funcionamiento del mismo.

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Desde el Concello se destaca la importancia de apoyar iniciativas deportivas de este nivel que fomenten hábitos de vida saludables, el deporte base y la convivencia entre los jóvenes a la vez que ayudan a la dinamización social y económica del municipio durante la temporada de verano. 

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