El Atlántico se proclama campeón de España absoluto por equipos de florete

Los esgrimistas del Atlántico, en el centro, con las medallas de oro Instagram

El Club Esgrima Atlántico firmó el pasado fin de semana una de las páginas más brillantes del deporte autonómico al proclamarse campeón de España absoluto por equipos de florete masculino, primer oro gallego en la historia. Germán Ferreiro, Duarte Menezes, Jorge Permuy e Ignacio Breteau fueron los autores de la gesta.

La jornada ya había comenzado bien en la competición individual, en la que Ignacio Breteau volvió a demostrar su excelente nivel competitivo al conquistar la medalla de bronce. Sin embargo, el momento más destacado llegó en la competición por equipos. El conjunto coruñés realizó un torneo sobresaliente que culminó con una emocionante final frente al Cardenal Cisneros, anterior campeón de España y una de las entidades históricas de la esgrima nacional.

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En un encuentro de máxima igualdad y emoción que no se decidió hasta los últimos instantes, el Club Esgrima Atlántico logró imponerse por un ajustado 45-43, conquistando la medalla de oro y el título de campeón de España absoluto por equipos.

Este resultado supone un hito para la esgrima gallega, ya que es la primera vez en la historia que un club de Galicia consigue una medalla de oro a nivel sénior. Y refrenda el trabajo de Yann Breteau al frente del Club Esgrima Atlántico, que ya había sido campeón de España júnior, categoría en la que San Kim fue plata individual, y subcampeón sub-23.