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O Noso Deporte | Polideportivo

Premios para Paula Otero y Gonzalo Santa Cruz en la Cena del Deporte

Más de mil personas despidieron la temporada de las Escuelas Deportivas Municipales en ExpoCoruña

Esther Durán
30/05/2026 00:25
Mesa principal de la Cena del Deporte celebra en ExpoCoruña
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La nadadora Paula Otero y el jugador de fútbol sala Gonzalo Santa Cruz fueron elegidos como deportistas más destacados de la temporada 2025-26 en la Cena del Deporte que se celebró ayer en ExpoCoruña y con la que se puso fin a al curso es las Escuelas Deportivas Municipales. Presidida por la alcaldesa Inés Rey, se otorgaron otros trece premios a Juan Copa por su labor como entrenador, a Luis Suárez por su trayectoria deportiva al frente del gimnasio Azteca de boxeo; al Victoria por la promoción del deporte base; al Liceo, Ciudad de A Coruña, Maristas, Marineda y Deportivo como clubes y entidades destacadas; a Parodi por toda una vida dedicada al fútbol; al Bolboretas por su trabajo por la inclusión; a O Gran Camiño como mejor competición y finalmente a María Dolores Peña Graña y Carmen López Romero, dos de las usuarias de las escuelas, por su compañerismo, solidaridad y compromiso. 

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“El deporte sirve para derribar barreras y en este último año clubes, deportistas y entidades derribaron muchas en la ciudad llevando el nombre de A Coruña con orgullo por España y el mundo”, señaló Inés Rey. “El deporte abre muchas puertas y en A Coruña nos gusta tirarlas abajo llevando a la ciudad por bandera y logrando importantes éxitos”, añadió la alcaldesa antes los miles de asistentes a una tradicional cena, retomada por el actual Gobierno municipal en 2022 después de siete años sin celebrarse, en la que se celebra el funcionamiento de unas Escuelas Deportivas Municipales por las que pasan anualmente cuatro mil personas. 

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