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O Noso Deporte | Esgrima

Ángel David Rivas, del 100Tolos, campeón de España M15

Cierra así una extraordinaria temporada proclamándose número 1 del ranking nacional

Esther Durán
29/05/2026 19:21
Ángel David Rivas en el podio
Ángel David Rivas en el podio
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El joven tirador coruñés Ángel David Rivas Piotrowski, integrante del Club de Esgrima Zalaeta 100Tolos, se proclamó este fin de semana campeón de España en la categoría M15 de espada individual, firmando una brillante actuación en una de las competiciones más exigentes del calendario nacional.

Ángel llegaba al Campeonato de España situado entre los primeros puestos del ranking nacional y confirmó sobre la pista el gran nivel mostrado durante toda la temporada. A lo largo de la competición realizó un torneo muy sólido, manteniendo una gran regularidad en sus asaltos y sabiendo sobreponerse incluso a las molestias físicas sufridas durante la jornada.

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Pese a la exigencia del campeonato y al alto nivel de los participantes, el tirador coruñés logró imponerse a algunos de los mejores espadistas del país gracias a su capacidad competitiva, su madurez táctica y un notable control emocional en los momentos decisivos. Su rendimiento le permitió conquistar el oro nacional tras una actuación marcada por la constancia, la disciplina y la capacidad de superación.

Además del éxito individual, Ángel Rivas consiguió también una meritoria medalla de bronce en la competición por equipos junto a sus compañeros Tomás Nuñez, Roberto Cubeiro y Quique Orro, completando así un excelente campeonato para la expedición del Club de Esgrima Zalaeta 100Tolos.

Este resultado supone el reconocimiento a años de trabajo y formación dentro del club coruñés, donde este grupo de tiradores lleva entrenando y creciendo deportivamente desde hace cerca de ocho años. El título nacional refleja también el crecimiento deportivo de la entidad y el importante trabajo desarrollado por sus entrenadores, fundamentales en la evolución de los jóvenes deportistas tanto a nivel técnico como humano.

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Ángel David Rivas Piotrowski cierra así una extraordinaria temporada proclamándose número 1 del ranking nacional M15 y campeón gallego en la categoría superior, confirmándose como una de las grandes promesas de la esgrima española. Por su parte, su compañero Tomás Nuñez finaliza la temporada como campeón gallego M15 y número 12 del ranking nacional, reflejo del gran nivel competitivo alcanzado por la cantera del club coruñés.

Con resultados como este, el Club de Esgrima Zalaeta 100Tolos continúa consolidándose como una de las referencias de la esgrima gallega y nacional en categorías de base, apostando por la formación, el desarrollo deportivo y el acompañamiento de jóvenes talentos que ya destacan en el panorama nacional.

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