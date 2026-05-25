Éxitos del taekwondo coruñés en el Campeonato de España sub-21

Helena Garcia posa con su medalla de oro Cedida

Este fin de semana tuvo lugar en Ciudad Real el Campeonato de España sub-21 de taekwondo, a donde la Federación Gallega se trasladó con una delegación con varios deportistas coruñeses, que volvieron cargados de éxitos.

Un foco para que el talento brille Más información

En total fueron cuatro las medallas que se trajeron a la ciudad, tres de oro y una de plata. En la categoría de -57 kilos, Carla Sesar dejó en el camino a Olatz Unzueta, Lucía Luis y Marta Domínguez antes de imponerse a Alicia Alonso en la gran final. Carla firmó un campeonato impoluto, ya que consiguió ganar todos sus combates en dos asaltos.

Carla Sesar posa con su medalla Taekwondo Galego

En la categoría de -73 kilos, Helena García revalidó el título de campeona de España que ya había logrado el año pasado. Un triunfo con el que se asegura los billetes para el Europeo y el Mundial sub-21. Se impuso a Yaiza Patiño y Vanesa Dinu por KO técnico y en la final a Andrea Naiara León por 2-0.

Elisa Fernández también se colgó una medalla de oro, en este caso en la categoría de -53 kilos, en la que ganó en cuartos de final a Alejandra del Amo (2-0), a Sofía García en semifinales (2-1) y a Anna Ibars en la final (2-0).

Elisa Fernández en el podio Taekwondo Galego

En la categoría masculina de -58 kilos, Tiago Torea consiguió la medalla de plata tras superar a Ismael San, Vicente Frontiño y Marcos Pazos, pero cedió en el combate por el oro ante Álex de Dios. A nivel colectivo, la selección gallega consiguió ser campeona de España sub-21 en las tres categorías: femenina, masculina y general.