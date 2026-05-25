Éxitos del taekwondo coruñés en el Campeonato de España sub-21
Helena García, Carla Sesar y Elisa Fernández fueron oro y Tiago Torea, plata
Este fin de semana tuvo lugar en Ciudad Real el Campeonato de España sub-21 de taekwondo, a donde la Federación Gallega se trasladó con una delegación con varios deportistas coruñeses, que volvieron cargados de éxitos.
En total fueron cuatro las medallas que se trajeron a la ciudad, tres de oro y una de plata. En la categoría de -57 kilos, Carla Sesar dejó en el camino a Olatz Unzueta, Lucía Luis y Marta Domínguez antes de imponerse a Alicia Alonso en la gran final. Carla firmó un campeonato impoluto, ya que consiguió ganar todos sus combates en dos asaltos.
En la categoría de -73 kilos, Helena García revalidó el título de campeona de España que ya había logrado el año pasado. Un triunfo con el que se asegura los billetes para el Europeo y el Mundial sub-21. Se impuso a Yaiza Patiño y Vanesa Dinu por KO técnico y en la final a Andrea Naiara León por 2-0.
Elisa Fernández también se colgó una medalla de oro, en este caso en la categoría de -53 kilos, en la que ganó en cuartos de final a Alejandra del Amo (2-0), a Sofía García en semifinales (2-1) y a Anna Ibars en la final (2-0).
En la categoría masculina de -58 kilos, Tiago Torea consiguió la medalla de plata tras superar a Ismael San, Vicente Frontiño y Marcos Pazos, pero cedió en el combate por el oro ante Álex de Dios. A nivel colectivo, la selección gallega consiguió ser campeona de España sub-21 en las tres categorías: femenina, masculina y general.