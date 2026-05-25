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O Noso Deporte | Piragüismo

Billetes internacionales para Antón Lagares y Javier Cid

Entre los dos sumaron cinco podios en la Copa de España de Sprint Olímpico

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
25/05/2026 19:49
Javier Cid y Antón Lagares
Javier Cid y Antón Lagares
Club Ría de Betanzos
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La localidad asturiana de Trasona acogió este pasado fin de semana la segunda edición de la Copa de España de Sprint Olímpico. Allí, los palistas del Club Ría de Betanzos, Javier Cid y Antón Lagares, consiguieron sendos billetes para las competiciones internacionales de categoría júnior.

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Antón ganó la regata de C1 200 y fue tercero en C1 500. Por su parte, Javier fue primero en el C1 1.000 y cuarto en el C1 500. De manera conjunta se impusieron también en la regata de C2 500. Junto a sus compañeros del Ría de Betanzos Diego Encinas y Lois González consiguieron la victoria en el C4 500.

El también betanceiro Carlos Arévalo participó en la competición de K1 200 sénior, que ganó de manera destacada, al igual que en el K2 500 junto a Rodrigo Germade. A nivel de equipos, el Club Fluvial de Lugo fue el que se proclamó vencedor en las aguas del embalse de Trasona.

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