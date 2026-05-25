Billetes internacionales para Antón Lagares y Javier Cid

Javier Cid y Antón Lagares Club Ría de Betanzos

La localidad asturiana de Trasona acogió este pasado fin de semana la segunda edición de la Copa de España de Sprint Olímpico. Allí, los palistas del Club Ría de Betanzos, Javier Cid y Antón Lagares, consiguieron sendos billetes para las competiciones internacionales de categoría júnior.

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Antón ganó la regata de C1 200 y fue tercero en C1 500. Por su parte, Javier fue primero en el C1 1.000 y cuarto en el C1 500. De manera conjunta se impusieron también en la regata de C2 500. Junto a sus compañeros del Ría de Betanzos Diego Encinas y Lois González consiguieron la victoria en el C4 500.

El también betanceiro Carlos Arévalo participó en la competición de K1 200 sénior, que ganó de manera destacada, al igual que en el K2 500 junto a Rodrigo Germade. A nivel de equipos, el Club Fluvial de Lugo fue el que se proclamó vencedor en las aguas del embalse de Trasona.