El coruñés Nico Alvarado, elegido mejor entrenador del Mundo de fútbol playa

Nico Alvarado FIFA

El deporte coruñés sigue cosechando éxitos tanto a nivel colectivo como, en este caso, individual. Nico Alvarado, seleccionador del combinado nacional de Bielorrusia de fútbol playa, ha sido premiado con el galardón que le acredita como mejor entrenador del Mundo de fútbol playa del año 2025. Ya había sido nominado en otras dos ocasiones, pero esta vez sí ha sido elegido. “Como todo premio individual, es un premio a todo un trabajo que hay detrás, de la Federación, de los chicos...”, afirma Nico.

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Tras finalizar una gran carrera como jugador y formarse como entrenador, recibió una llamada de su amigo Ramiro Amarelle proponiéndole que fuera a probar como técnico a Bielorrusia. Diez años después, ha llevado al fútbol playa del país hasta los más grandes escenarios. Antes de su llegada, Bielorrusia no se había clasificado a ningún Mundial. Desde entonces, solo ha fallado en 2017 y ha experimentado un crecimiento constante hasta ser subcampeón en 2025, cuando compitió hasta el último momento la final contra Brasil (3-4). A esto añade un tercer puesto en la Euro Beach Soccer League del pasado año, dos resultados que han terminado con su galardón a mejor entrenador del año.

“Si confían en el trabajo, si apuestan por el trabajo, los resultados se van notando. Aquí, poquito a poco fueron construyendo instalaciones, mejorando condiciones, tiempo de entrenamiento, dinero, salarios... Todo eso y el trabajo realizado durante tanto tiempo poco a poco fue dando sus frutos”, explica Nico. En sus filas, todo jugadores naturales de Bielorrusia salvo dos ‘vecinos’ de Rusia.

Nico Alvarado da instrucciones a sus jugadores durante un partido Cedida

Precisamente Rusia es uno de los países implicados en la guerra todavía presente con Ucrania, algo que no ha echado para atrás a Alvarado en los últimos años: “Es verdad que tenemos respeto, pero una vez que estás allí, en Bielorrusia es súper tranquilo. Para nada piensas que hay una guerra cerca, ni mucho menos. Hace uno o dos años fui entrenador del Krasnodar, al Sur de Rusia, y ahí sí que se notaba un poco más la tensión y veías pasar los cazas”.

Durante los veranos, Nico Alvarado intenta colaborar con Ramiro Amarelle en sus campamentos de verano. “Echo una mano siempre que puedo cuando estoy por aquí. Creo que es fundamental. Me acuerdo de nuestros inicios en el 97 o 98, que se hacía un torneo en Riazor con muchísimos equipos. Queremos fomentar el fútbol playa para que se vuelvan a vivir todas esas cosas y que Galicia y A Coruña sean referentes. La Federación Española está empezando a trabajar con las categorías de base, pero la gallega es una pena, resulta que ahora ya no se va a presentar a los campeonatos de España. Es un paso atrás. Creo que estaría bien que se mojase un poco más y apostase por el deporte de verdad, no solamente de palabras. No necesitamos muchas cosas, sobre todo un poquito de ganas y de cariño”, sentencia Nico Alvarado.