Los campos de Golf Xaz acogieron la primera edición del Torneo CCS Abogados

Una de las ganadoras del I Torneo de Golf CCS Abogados Golf Xaz

Los campos de Golf Xaz, en Oleiros, acogieron el pasado fin de semana la primera edición del Torneo CCS Abogados. Los días 15 y 16 de mayo se dieron cita 180 participantes en una de las citas deportivas y sociales destacadas del calendario amateur gallego de esta primavera. El campeonato reunió a socios del club, empresarios, directivos, profesionales y colaboradores invitados por la organización y las empresas colaboradoras.

El torneo contó con un recorrido de 18 hoyos en los campos de Golf Xaz, referencia en Galicia por su diseño técnico, entorno natural y carácter tanto social como empresarial.

Durante las dos jornadas de competición se disputaron hasta cinco categorías con un cuadro de honor definido de la siguiente manera: En ‘scratch’ se impuso José Trillo Castelo; en 1ª Categoría Hándicap, Pedro Valín Armenta; en 2ª Categoría Hándicap, Mateo Formoso Bouzas; en 5ª Categoría, Luis Fernández-Montells; y en Damas, Susana Baneyto. El evento contó también con un gran sorteo especial en el que destacaba como premio un crucero por el Mediterráneo para dos personas, además de otros muchos regalos.