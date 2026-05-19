Unai Cereijo debuta como sénior con el subcampeonato en la Copa del Mundo

Podio masculino de la Copa del Mundo de patinaje artístico con Arnau Pérez, Guillermo Gómez y Unai Cereijo FEP

Unai Cereijo se hace mayor, pero sigue brillando. El coruñés da el salto esta temporada a la categoría sénior después de ganar medallas de todos los colores por el camino en las inferiores. Y el resultado sigue siendo el mismo. El patinador del Maxia se proclamó subcampeón de la Copa del Mundo que se disputó hasta el pasado fin de semana en la localidad alemana de Garmisch Partenkirchen en el que era su debut internacional en su nueva categoría. Un aterrizaje prácticamente perfecto entre los mejores que confirma lo que llevaba apuntando desde que se puso los patines por primera vez: lo suyo es talento puro.

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Su rivalidad (en la pista) con el madrileño Guillermo Gómez está destinada, de hecho, a marcar una época en el patinaje artístico. Algo parecido a la dupla Roger Federer y Rafa Nadal en el tenis. Llevan desde que son infantiles empujándose uno al otro a seguir mejorando, a no relajarse, a apretar al máximo. Y con este ritmo los dos subieron esta temporada a sénior y prolongaron sus duelos, por encima de los que venían dominando la categoría en los últimos años. El madrileño volvió a encaramarse a lo más alto con 271,17 puntos que le valieron el oro por delante de los 249,99 del coruñés, que sigue recortando la distancia que les separa. Arnau Pérez, con 234,18 completó el pleno español en el podio.

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El pupilo de Rosa García en el Maxia ya había acabado en puestos de honor tras el programa corto, en el que solo le superaron el propio Guillermo Gómez y el también español Héctor Díez. El largo le sirvió para remontar y colocarse segundo. De hecho, con su fiabilidad y sensibilidad habituales, con un dominio cada vez más poderoso de los saltos, se puso líder, asegurándose la medalla (porque solo quedaban dos patinadores por salir). Desde la silla del primer clasificado vio cómo Díez no le superaba en la actuación siguiente. Iba a ser plata u oro. Todo dependía de Gómez. Y aunque este falló en su primer salto, porque no consiguió encadenar la combinación de tres seguidos que tenía programada, se repuso y a continuación realizó tres triples seguidos (cada uno con un apellido diferente) y limpió el ejercicio para ser primero.

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Cereijo no fue el único de su equipo que compitió en Alemania. A sus compañeros, por línea general, se les dio mejor el programa corto que el largo. La mejor posición fue para Marta Fraga, que acabó en el quinto puesto de la categoría cadete femenina. Sextos fueron los hermanos Adrián y Marta Blanco, que como pareja ya compiten como séniors. Y en júnior David Rama finalizó en la octava posición y Olivia Rey, en la décima. No compitió esta vez el campeón de Europa Lucas Yáñez. Solo había sitio para cuatro españoles y tuvieron preferencia los dos primeros de la categoría júnior del año pasado (Gómez y Cereijo) y los dos mejores de la sénior (Díez y Pérez). La competencia será feroz y el Campeonato de España de dentro de dos meses repartirá las plazas para Campeonato de Europa y World Skate Games con cada vez más candidatos en la lista.