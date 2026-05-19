A Coruña se pone el domingo en marcha contra el cáncer

La concejal Nereida Canosa, durante la presentación de la carrera contra el Cáncer en María Pita Cedida

La ciudad vive la cuenta atrás para la decimotercera edición de la caminata A Coruña, en marcha contra el cáncer, una iniciativa solidaria impulsada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) con la colaboración del Ayuntamiento y que el domingo teñirá de verde las calles con el objetivo de visibilizar la lucha con la enfermedad y recaudar fondos destinados a la investigación oncológica.

La plaza de María Pita acogió el acto de presentación de una prueba que partirá a las 10.00 horas de Puerta Real y que contará con un recorrido de 5 kilómetros por el paseo marítimo y San Amaro. La concejal de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, destacó la importancia de esta cita en el calendario anual de la ciudad, ya que une el apoyo a las causas solidarias y la promoción de hábitos de vida saludables.

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Canosa hizo hincapié en la importancia de que estos eventos generen una respuesta colectiva por parte de la ciudadanía. "Esta iniciativa consigue unirnos en la promoción de la salud y en la lucha de una enfermedad que afecta a miles de personas", apuntó y resaltó que "el futuro está en la ciudad, en la investigación, y las administraciones deben apostar por esto". La concejal estuvo acompañada por Manuel Vázquez, concejal de Deportes, y por Javier Álvarez Barbeito, presidente de la junta provincial de la AECC en A Coruña, así como por representantes del tejido deportivo de la ciudad.

"Este año esperamos ver llenarse las calles, una vez más, de ese verde que simboliza algo que nunca debemos perder: la esperanza. Pero, sobre todo, esta caminata tiene un propósito muy claro. Nos ponemos en marcha por las personas: por las que están atravesando un cáncer y por sus familias, por quien necesita apoyo, acompañamiento y comprensión en un momento difícil", expresó Álvarez Barbeito en la presentación.

Inscripciones

Las inscripciones pueden formalizarse en la web corunaenmarcha.com hasta el jueves a las 22.00 horas. También en la sede de la AECC en la calle Real y en la sección de deportes de El Corte Inglés. Incluso el mismo día será posible anotarse en la zona de Puerta Real hasta una hora antes. El coste es de 10 euros para las personas adultas y 5 para los niños. Igualmente hay una forma de colaborar vía Dorsal 0 para los que no puedan participar en una jornada que incluirá una amplia programación para todas las edades, con sorteos de premios y más sorpresas.