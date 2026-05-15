Carlos Arévalo se queda sin finales en Alemania

Carlos Arévalo, durante el selectivo nacional en Trasona RFEP

Carlos Arévalo y el K4 español (con Adrián del Río, Álex Graneri y Marcus Cooper) siguen buscando la tecla. El betanceiro y sus compañeros se volvieron a quedar fuera de la final en la Copa del Mundo de Brandemburgo (Alemania) después de haberlo hecho la semana pasada en Szeged (Hungría) en la apertura de la temporada a nivel internacional. En esta ocasión, además, el coruñés tampoco pudo colarse entre los mejores en el K1 200 y hoy tendrá que conformarse con la final B.

El K4 tenía malacostumbrado al piragüismo español, prácticamente sin bajarse del podio desde 2018, cuando se proclamó subcampeón del mundo. Con dos medallas olímpicas, títulos continentales y también el mundial en 2022, la embarcación de Carlos Arévalo pasa ahora por una pequeña crisis. Tanto en Szeged como en Brandemburgo no cumplieron con el objetivo de clasificarse para la final pese a su solvencia en las eliminatorias. Fuera de los mejores, los españoles ganaron la final de consolación en ambas ocasiones, un resultado lejos de las altas expectativas.