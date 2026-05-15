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O Noso Deporte | Piragüismo

Carlos Arévalo se queda sin finales en Alemania

Ni en el K4 500 ni en el K1 200 pudo meterse entre los mejores en la segunda Copa del Mundo de la temporada

María Varela
María Varela
15/05/2026 21:20
Carlos Arévalo, durante el selectivo nacional en Trasona
Carlos Arévalo, durante el selectivo nacional en Trasona
RFEP
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Carlos Arévalo y el K4 español (con Adrián del Río, Álex Graneri y Marcus Cooper) siguen buscando la tecla. El betanceiro y sus compañeros se volvieron a quedar fuera de la final en la Copa del Mundo de Brandemburgo (Alemania) después de haberlo hecho la semana pasada en Szeged (Hungría) en la apertura de la temporada a nivel internacional. En esta ocasión, además, el coruñés tampoco pudo colarse entre los mejores en el K1 200 y hoy tendrá que conformarse con la final B. 

El K4 tenía malacostumbrado al piragüismo español, prácticamente sin bajarse del podio desde 2018, cuando se proclamó subcampeón del mundo. Con dos medallas olímpicas, títulos continentales y también el mundial en 2022, la embarcación de Carlos Arévalo pasa ahora por una pequeña crisis. Tanto en Szeged como en Brandemburgo no cumplieron con el objetivo de clasificarse para la final pese a su solvencia en las eliminatorias. Fuera de los mejores, los españoles ganaron la final de consolación en ambas ocasiones, un resultado lejos de las altas expectativas. 

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