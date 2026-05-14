La Xunta destina más de 5,5 millones a las federaciones deportivas gallegas

Roberto García durante su intervención Xunta de Galicia

El secretario xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, Roberto García, compareció este miércoles a petición propia en la Comisión 1ª del Parlamento de Galicia para dar cuenta de la colaboración del ente autonómico con las federaciones deportivas gallegas. Un modelo basado en los convenios que facilitan la estabilidad financiera y la capacidad de planificación de estas entidades al garantizar una mayor agilidad de tramitación. En esta línea, García destacó que la Xunta destina este año más de 5,5 millones de euros a las federaciones deportivas, una cuantía que creció más de un 17% en los últimos cuatro años, desde los 4,7 millones presupuestados en 2023.

Roberto García incidió en la eficacia del sistema gallego de colaboración con las federaciones deportivas, sustentado en la figura del convenio, lo que permite que las entidades dispongan de una importante parte de su presupuesto ya en los primeros meses del año. En este marco, el secretario xeral para o Deporte destacó también el avance progresivo en los anticipos de las ayudas, que pasaron del 40% en el año 2014 al máximo actual del 90%, facilitando así la liquidez y la planificación de la actividad deportiva federada.

En lo que va de año, la Secretaría Xeral para o Deporte tiene ya tramitados convenios con 57 federaciones deportivas por importe de 5,29 millones de euros, lo que representa el 96% de la partida destinada a esta finalidad en el presente 2026. De esta manera, la programación y la tramitación anticipada del gasto supone una ventaja competitiva para las federaciones gallegas frente a otras comunidades autónomas del territorio nacional.

La mayor parte de las ayudas a las federaciones, más de 2,5 millones de euros, se dedican al financiamiento de la actividad deportiva ordinaria. Entre las actuaciones financiadas se incluyen así mismo la labor de los centros de tecnificación y de los núcleos de entrenamiento deportivo especializado (NADE), la participación de las selecciones autonómicas en los campeonatos de España, los programas de promoción deportiva o la preparación de deportistas gallegos hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.