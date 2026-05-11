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O Noso Deporte 

El Open Náutico Esfuerza regresa a la bahía de A Coruña

La competición de vela y piragüismo para personas con discapacidad organizada por la Fundación María José Jove se celebrará del 12 al 14 de junio

Esther Durán
11/05/2026 12:27
Competición de piragüismo de una de las últimas ediciones del Open Náutico Esfuerza
Competición de piragüismo de una de las últimas ediciones del Open Náutico Esfuerza
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La bahía de A Coruña volverá a convertirse en el escenario del Open Náutico Esfuerza, un evento deportivo único en Galicia que reúne competiciones de vela y piragüismo dirigidas a personas con discapacidad. La Fundación María José Jove organiza, con la colaboración de Fundación La Caixa y la Xunta de Galicia, la novena edición que se celebrará del 12 al 14 de junio. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 22 de mayo a través de la web de la entidad.

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La competición incluye las disciplinas de vela y piragüismo, así como la modalidad de vela con acompañante, pensada para aquellos regatistas que necesiten apoyo en el manejo de la embarcación. De este modo, se facilita la participación de cualquier persona, independientemente de sus capacidades. El Open busca generar un espacio de encuentro en el que deportistas, entrenadores y acompañantes puedan compartir experiencias en torno al deporte náutico adaptado, así como reforzar la colaboración entre entidades, escuelas y clubes.

En la regata de vela participarán embarcaciones de la clase Yatlant 460, proporcionadas por la propia organización. Los regatistas competirán en flotas de cuatro barcos, con fases clasificatorias que darán acceso a semifinales y final. Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados. Por su parte, la de piragüismo se desarrollará en kayaks autovaciables Rotomod Ocean Duo y se disputará tanto en modalidad individual (K1 mixto) y por parejas (K2 mixto), premiándose también a los tres primeros clasificados en cada categoría.

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