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Polideportivo

Fundación Repsol impulsa la práctica deportiva entre los escolares de A Coruña

Más de 2.700 niños de A Coruña, Arteixo, Curtis y Carral participan en el proyecto ‘Activa tu energía’, cuyo objetivo es promover los valores del deporte y un estilo de vida saludable

Esther Durán
09/05/2026 05:00
Repsol Deporte Escolar
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Photoarte (Xose M. Garcia Feijoo)
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Fundación Repsol impulsa el deporte escolar en A Coruña con su programa ‘Activa tu Energía’, con el que promueve la práctica deportiva y hábitos de vida saludables entre niños y niñas de 6 a 11 años. En su segunda edición, la iniciativa cuenta ya con más de 2.700 escolares participantes de A Coruña, Arteixo, Curtis y Carral y más de 54.000 en España y Portugal, con la participación de 416 clubes deportivos y centros educativos.

En el marco de la iniciativa, cerca de 200 escolares de A Coruña se dieron cita la tarde de este viernes en el Polideportivo Municipal de Los Rosales de la ciudad herculina para participar en unas mini-olimpiadas con actividades lúdico-deportivas.

A lo largo de la tarde, los participantes, acompañados por un equipo de animación, participaron en distintas pruebas y juegos: Concurso de triples con los ojos cerrados, tiro con arco con ventosa, carrera de relevos, fútbol con un portero con guantes gigantes y una piscina de bolas en un formato adaptado a su edad. La jornada concluyó con la entrega de medallas a los participantes, en un acto en el que participaron el concejal de Deportes del Ayuntamiento de A Coruña, Manuel José Vázquez, y el gerente SR de Personas y Organización del Complejo industrial coruñés Repsol, Jacobo Aguado.

Los niños inscritos en este programa reciben una equipación completa personalizada y gratuita para jugar sus partidos de baloncesto, fútbol o vóley a lo largo de la temporada.

El objetivo del proyecto es promover los valores positivos del deporte y un estilo de vida saludable entre los más jóvenes fomentando la actividad física desde la infancia.

El deporte es esencial para el desarrollo físico y emocional de los más pequeños. Mediante la práctica deportiva, las niñas y niños aprenden a trabajar en equipo, a respetar las reglas, a gestionar la frustración y a celebrar los logros propios y ajenos.

El programa se desarrolla en entornos en los que Repsol lleva a cabo su actividad: A Coruña, Cantabria, Ciudad Real, Móstoles (Madrid), Región de Murcia, Tarragona, Sines y Santiago do Cacém (Portugal).

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