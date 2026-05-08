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O Noso Deporte | Paddle Surf

Festival de medallas para el CD Nacosta en el Campeonato de Espala

Lara Sambad y Dani Folgar regresaron a Galicia con tres preseas cada uno

Sergio Baltar
08/05/2026 20:08
Imagen del Campeonato de España de paddle surf
Imagen del Campeonato de España de paddle surf
Club Deportivo Nacosta
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El Club Deportivo Nacosta se desplazó el pasado fin de semana hasta Cataluña para disputar el Campeonato de España de paddle surf.

En sprint, Lara Sambad subió a la segunda posición del podio en categoría sub-14, Rodrigo Basilio fue campeón de España sub-16, Dani Folgar fue bronce en sub-18 e Iván Puente fue subcampeón en categoría élite.

El buen momento siguió en la carrera técnica, con el bronce de Daniela Guerreiro en sub-12, la plata de Olivia Malingre en sub-16 y nuevas medallas para Sambad y Folgar.

En larga distancia, Sambad y Folgar volvieron a subir a sus respectivos podios, al igual que lo hicieron sus compañeros Daniela Guerreiro, Olivia Malingre y Rodrigo Basilio.

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