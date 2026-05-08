Festival de medallas para el CD Nacosta en el Campeonato de Espala

Imagen del Campeonato de España de paddle surf Club Deportivo Nacosta

El Club Deportivo Nacosta se desplazó el pasado fin de semana hasta Cataluña para disputar el Campeonato de España de paddle surf.

En sprint, Lara Sambad subió a la segunda posición del podio en categoría sub-14, Rodrigo Basilio fue campeón de España sub-16, Dani Folgar fue bronce en sub-18 e Iván Puente fue subcampeón en categoría élite.

El buen momento siguió en la carrera técnica, con el bronce de Daniela Guerreiro en sub-12, la plata de Olivia Malingre en sub-16 y nuevas medallas para Sambad y Folgar.

En larga distancia, Sambad y Folgar volvieron a subir a sus respectivos podios, al igual que lo hicieron sus compañeros Daniela Guerreiro, Olivia Malingre y Rodrigo Basilio.