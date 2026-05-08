Carlos Arévalo disputará una nueva final de K1-200

Carlos Arévalo, durante el selectivo nacional en Trasona RFEP

Carlos Arévalo disputará hoy (9.30 horas) una nueva final de Copa del Mundo de piragüismo. El palista betanceiro se metió en la pelea por las medallas tras clasificarse a la final de K1-200 ayer por la tarde.

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Arévalo firmó el segundo mejor tiempo en su primera manga con un 35.65 que solo fue capaz de mejorar el serbio Marko Dragosavljevic. En semifinales mejoró hasta el 34.97 para volver a ser segundo por detrás del húngaro Gergely Balogh.

La nota negativa la tuvo en el K4-500, donde estuvo acompañado por Adrián del Río, Álex Graneri y Marcus Cooper. La embarcación española fue la mejor de su manga, pero fue quinta en la semifinal y se quedó fuera de la final por 25 centésimas.