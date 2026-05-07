Primera parada de Carlos Arévalo hacia Los Ángeles 2028

Carlos Arévalo, durante el selectivo nacional en Trasona RFEP

El camino de Carlos Arévalo hacia Los Ángeles 2028 comienza este fin de semana en Szeged (Hungría), donde compite en la primera de las dos Copas del Mundo que otorgarán puntos para el ranking olímpico, un nuevo sistema de clasificación para los Juegos que obliga a no relajarse más de dos años antes de la gran cita. La próxima semana repetirá en Brandenburgo (Alemania).

El betanceiro ganó por méritos propios su inscripción en dos pruebas, el K1 200 y el K4 500 metros que formará con Adrián del Río, Álex Graneri (con los que ya estuvo en 2025) y Marcus Cooper, que vuelve a la embarcación después de haber buscado nuevo retos en solitario. Ya no parecen tan incompatibles como el año pasado, cuando la Federación decidió que no podía competir en el barco individual porque le podía restar fuerzas para la de grupo, el buque insignia del piragüismo español.

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Pese a la lucha de Arévalo y su club, no se pudo hacer nada, aunque sí que cambiaron los requisitos para esta temporada y le dejaron el camino abierto a doblar. El coruñés, por si acaso, dio un recital en el selectivo disputado hace unos meses, en el que ganó todo lo que se podía ganar y porque no había más. Demostrando, de paso, que está capacitado para compaginar ambas distancias y modalidades, la individual de explosividad y la combinada. En ambas fue campeón del mundo. En la segunda, doble medallista olímpico.

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Lo que sí le va a obligar es a un programa de viernes en el que tendrá que subirse a la piragua hasta cuatro veces. Debuta a las 10.42 horas en la cuarta serie del K4 500 junto a República Checa, Argentina, Uzbekistán, Canadá, Rusia (con bandera independiente) y Turquía. Parece un trámite porque los cinco primeros pasan a las semifinales que son dos horas después (12.42). Para la tarde queda el K1 200 con eliminatorias a las 16.17 horas y las semifinales a las 18.26. Las finales serán las dos mañana. La del K4 a las 10.12 horas y la del K1 a las 14.34 horas. Todo por empezar con buen pie el trayecto que le tiene que llevar a sus terceros Juegos.