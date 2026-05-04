La Vuelta Ciclista a España femenina llega este martes a A Coruña

Primera etapa de la Vuelta a su salida de Salvaterra do Miño EFE/Cxcling Creative Agency

La tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España femenina tendrá su línea de meta este martes en A Coruña tras recorrer los más de 120 kilómetros que separan a la ciudad de Padrón, donde se dará la salida a las 14.00 horas. Las ciclistas cogerán la AC-301 en dirección Santiago y pasarán por localidades como Bertamiráns, Negreira, Santa Comba, Carballo o Arteixo antes de llegar a A Coruña.

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El pelotón entrará por Meicende y subirá a Bens antes de internarse de lleno en la ciudad por el paseo de O Portiño, como hizo hace unas semanas la etapa de O Gran Camiño. La diferencia será que, al llegar a la altura del Playa Club, la Vuelta girará a la derecha hacia la avenida de La Habana, donde se espera una entrada a sprint en la línea de meta, prevista para entre las 17.00 y las 17.30 horas, dependiendo del ritmo de carrera.

El paso de la competición por la ciudad y sus alrededores supondrá nuevos cortes de tráfico. La mayoría de ellos se irán produciendo de manera progresiva y puntual, con una duración estimada de entre 15 y 30 minutos al paso del pelotón, restableciendo después la circulación. Sin embargo, el corte principal se producirá en la avenida de la Habana, que estará cerrada desde primera hora de la mañana y durante más tiempo una vez finalice la prueba. En las zonas afectadas se producirán también restricciones de estacionamiento, así como modificaciones en el transporte público (sobre todo en el entorno de Riazor) y limitaciones en los accesos al parque de Bens durante el paso de la prueba por el lugar.

A esta tercera etapa llega como líder la ciclista alemana del equipo FDJ, Franziska Koch, aunque con tan solo seis segundos de ventaja sobre la belga Shari Bossuyt (Soudal) y diez con respecto a la también belga Lotte Kopecky (Team SD). La primera española en la clasificación general es la joven sensación Paula Blasi (UAE), todavía a tiro de la cabeza de carrera con tan solo 16 segundos.

La primera etapa, entre Marín y Salvaterra do Miño, se la llevó la suiza Noemi Ruegg, mientras que la de ayer, entre Lobios y San Cibrao das Viñas, fue para la belga Shari Bossuyt. En ambas fue segunda la líder de la general, Franziska Koch, que lidera también la clasificación por puntos. En la clasificación de montaña, la francesa Maeva Aquiban y la sudafricana Ashleigh Moolman Pasio comparten la primera posición con diez puntos cada una. El título de mejor joven lo comparten, hasta el momento, Lore de Schepper, Titia Ryo, Gaia Segato y Marion Bunel con un tiempo de 5h 49’ 40”; mientras que la clasificación por equipos presenta un empate entre seis conjuntos a 17h 29’.