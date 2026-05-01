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O Noso Deporte | Vela

A Coruña se estrena con el windsurfer

"Es un deporte al alza que supone un atractivo creciente para las zonas costeras", señala Manuel Vázquez, concejal de Deportes, en la presentación del Campeonato de España de este fin de semana

Esther Durán
01/05/2026 14:29
Presentación del Campeonato de España de windsurfer
Presentación del Campeonato de España de windsurfer
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Más de 60 regatistas nacionales e internacionales (con participantes de Francia e Italia) se dan cita desde hoy y hasta el domingo en el Campeonato de España de windsurfer que por primera vez se disputa en la bahía coruñesa. 

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El concejal de Deportes de A Coruña, Manuel Vázquez, acudió en representación de la alcaldesa Inés Rey a la presentación de la prueba en la que celebró el abanico de posibilidades que abre la competición para la ciudad. "El windsurf es un deporte en alza que supone un atractivo creciente para las zonas costeras. Una vez más demostramos que A Coruña está abierta al mundo y que tiene muchísimo que ofrecer a este tipo de encuentros internacionales de primer nivel", explicó.

A lo largo del fin de semana se disputarán nueve pruebas, incluida una larga que recorrerá la totalidad de la ría. Habrá también dos campos de regatas, uno situado en la zona de Bastiagueiro para las regatas cortas que permitirá a la ciudadanía seguir la competición desde tierra. "Además del prestigio y de la proyección, estos eventos ofrecen al público general entretenimientos alternativos y sirven para dar a conocer disciplinas diferentes y miradas y dinámicas renovadoras en el deporte. Por eso siempre los recibimos con los brazos abiertos", añadió el concejal.

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El anfitrión Real Club Náutico de A Coruña tendrá una amplia representación en el campeonato con hasta siete regatistas. También destaca la presencia del actual campeón de España, Joan Roig, así como otros de los referentes de la disciplina como Pilar Prieto y Eduardo Navarro. El domingo será la entrega de medallas, el colofón a una de las citas de windsurf de mayor alcance nacional.

Asistieron a la presentación el Secretario Xeral de Deportes de la Xunta de Galicia, Roberto García; el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández; Manuel Vázquez, concejal de deportes de A Coruña; así como el Comodoro del Náutico coruñés, organizador del campeonato, Jaime Araújo. Posteriormente se hizo entrega de unas metopas a las autoridades asistentes así como a la secretaria de la clase de windsurfer, Cristina Roca.

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