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O Noso Deporte | Skate

Julia Benedetti inicia el camino a sus terceros Juegos Olímpicos

La coruñesa, que estuvo en Tokio y en París, compite en Ostia del 7 al 21 de junio en la Copa del Mundo, primera prueba clasificatoria para Los Ángeles 2028

María Varela
María Varela
30/04/2026 18:09
Julia Benedetti
EFE
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Julia Benedetti formará parte de la selección española de skate que participará del 7 al 21 de junio en la localidad italiana de Ostia en la Copa del Mundo, primera prueba clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, los que serían los terceros en su palmarés.

La coruñesa, que compite en la modalidad de park, logró el pasado mes de marzo la sexta posición en el Campeonato del Mundo, su mejor clasificación en el escenario internacional. Pero se lesionó durante uno de los entrenamientos, por lo que se ha pasado desde entonces recuperándose de la fractura de esternón. Llegará igualmente a la cita italiana.

Julia Benedetti, sexta en la final del Mundial de park

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Benedetti hizo historia hace seis años cuando sacó billete para Tokio 2020, que fueron aplazados un año por la pandemia, siendo la benjamina de la delegación española. También estuvo en París 2024, por lo que los de la ciudad angelina sería su tercera participación en unos Juegos. En ninguna de las anteriores pasó a la final.

En Ostia también competirá como invitado otro coruñés, Luis Carbarcos, de 14 años, especialista en street. La lista del seleccionador Alain Goikoetxea la completan Daniela Terol, Natalia Muñoz, Valentina Krauel y Valentina Krauel en street y Danny León, Egoitz Bijueska, Alain Kortabitarte, Peio González, Taiga Gimeno, Naia Laso, Gadea Moja y Cecília Rendueles en street.

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