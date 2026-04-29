Surfshop: radical, visionario y global

La cultura del surf de una ciudad viene definida en gran medida por las tiendas de surf y en A Coruña hubo unas cuantas. Los propietarios de las surfshops fueron guías y referentes de la época, asesores de tendencias que enlazaban el mundo de las olas a tu barrio. Las tiendas eran centros de reunión y cultura de surf, a parte de un lugar donde comprabas material y revistas que te enseñaban cómo eran las cosas por ahí fuera… bueno la serie “Vigilantes de la playa” también ayudó un poco.

Seguro que más de uno recordará a los skaters bajando de la mítica tienda de patines Rolling, cargados con un “launch” (una rampa) haciendo saltos en medio de los campos de fútbol improvisados de la Plaza de Vigo. Al rato de hacer su demostración habitual, continuaban patinando hasta la Plaza de Pontevedra.

Había un movimiento “punk” alternativo que surgía en las calles, cocinado en las tiendas de skate y surf de la época.

En tiendas como Okena, Puski Sport y Duke, surgían los primeros conceptos de pertenencia alrededor de una tienda, de una marca local. Hablando de la primera tienda de la ciudad, Duke acaba de hacer una reedición de ropa con los logos antiguos, que no han envejecido nada mal. En Otero Surf Shop podías también comprar material de surf , parafina y hasta pegatinas de tu marca favorita, que por unas 50 pesetas hacía que tu carpeta del instituto llevara un distintivo que te definía como surfer.

Marea Surf Shop, capitaneada por Juan Latorre, estaba especializada en surfing y fue uno de los pioneros en deportes de viento como el windsurf. En la actualidad Marea es un club de windsurf, kitesurf, windfoil y deportes especializados en navegar, o mejor dicho, surfear el mar empujados por la fuerza del viento.

El club está localizado en Santa Cristina. Pero el gran concepto de equipo de surf local apareció con la llegada de Surf & Rock. Sus orígenes vienen de Carballo, con la desaparición de Silver Surf. Sus antiguos socios, Alejandro, Dani y Miguel siguieron caminos diferentes. Alejandro y Dani crearían la marca Raz, que años más tarde se convertirían por una parte en Raz Surfcamp , el campamento de surf más antiguo de España (en la playa de Razo, Carballo) y por otro lado, Raz Surf Shop, una de las tiendas más míticas de la ciudad de A Coruña. Seguramente has visto el logo de Raz en alguna tabla, una sudadera verde, un pantalón de pana o una correa de velcro para el reloj con ese nombre. Retomando a Surf & Rock, Miguel Navaza abre la tienda que creó a auténticas leyendas nacionales del mundo del surf: Mazón, Toquito, Manolito, Pompa, Victor Iván, Nosfe, Curro, Grobas, Nosfe, Hugo Chas y un largo etcétera. Personalidades que dejaron huella.

Si algún día pasaste por Surf & Rock en aquella época no sabrías distinguir si estabas dentro de un videoclip de la MTV o en una escena de “Le llaman Bhodi” (Point Break).

Si eras un niño, querías ser como ellos. Con los años algunos se convertirían en capos y representantes de grandes marcas de la escena del surf Europea. Navaza, el dueño, fue capaz de traer a La Coruña a deportistas profesionales para que firmaran autógrafos a la chavalada en una época donde sólo los podías ver en fotos en una revista o en un VHS. Grobas estaba en la “sucursal” de al lado, en Skate & Rock , recuerdo que ya pinchaba en la tienda, no necesita presentaciones.

Exterior de Yamba Surfshop CEDIDA

Raz tomó el relevo, una tienda preciosa, con otro estilo, más parecido a lo que entendemos hoy como tienda de surf. Dani es un surfer experimentado, de los de toda la vida y tenía un equipo local con mucho nivel, su gran estrella, Brandan Muñiz, fue uno de los mejores bodyboarders de Europa.

El surf empezaba a ser demasiado comercial, por lo que necesitaba un pequeño “reset”. Aquí es donde aparece una de las figuras más importantes de la escena local de la ciudad, Hugo Chas y su tienda Pure Surfing, Surf en estado puro. Hugo conectó a la perfección el concepto triple S (SSS) Surf, Skate y Snow como un mismo estilo de vida en distintos medios.

El boom de surfear la nieve llega A Coruña y las grandes colas en navidades llegaban hasta la calle para poder entrar en Pure Surfing. Hugo es un visionario, viajaba mucho y traía grandes ideas aprendidas en sus “surftrips”, era de los pocos que surfeaban con un Longboard, algo raro para la época en Galicia, más propio de Malibú que del Orzán.

No se puede pasar por alto la tienda Yamba, muy cerquita de María Pita. Fue quizás la tienda más punki que abrió sus puertas en la ciudad. Aunque de forma breve, Yamba mantuvo las raíces y reunió a los colegas de la playa de la infancia. Era muy difícil sobrevivir en una época donde A Coruña estaba en pleno cambio, con nuevas formas de consumo introducidas por grandes multinacionales y una época difícil para el comercio ya que España estaba sumergiéndose en la peor de las crisis que recordamos.

Lo que ya muchos saben, es que uno de los estilos de deslizamiento con más nivel y número de seguidores en la ciudad siempre fue el bodyboard por el tipo de olas cortas y fuertes que tenemos. Coruña siempre estuvo lleno de “corcheros”, muy buenos por cierto y si hay una tienda de referencia en todo el mundo, esa es New Wave.

Dani abrió con María esta tienda dedicada al bodyboard, al skate y con una gran selección de marcas. Después se uniría Manel, otro gran bodyboarder. Poco a poco con el cambio de tendencias se focalizó más en el mundo del skate y la moda, ahora bajo el nombre de Native, con un pequeño cambio de imagen pero sin perder un ápice de esencia, es una las boutiques más especializadas con las marcas más buscadas en pleno corazón de la ciudad, en la calle Teresa Herrera.

Los coruñeses ya no tenemos que ir a New York o a Londres para poder tocar y comprar una de esas prendas. De vez en cuando, hacen eventos y presentaciones de colecciones, una tienda con ropa muy exclusiva con un origen real de olas y skate. La marca Vazva es también de A Coruña. Óscar Vales comenzó este proyecto hace muchos años centrándose en la ecología, la música , el skate y el surf.

Óscar Vales Illanes en la tienda Vazva en septiembre de 2009 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Por su equipo han pasado skaters y surfistas profesionales. Hoy en día es una de las tiendas físicas que más tablas y neoprenos venden de España y posiblemente de Europa. Oscar, igual que Dani y Manel de New Wave comparten los mismos orígenes, el Miramar surf club de Oleiros, ubicado en la playa de Bastiagueiro, un club que marcó a toda una generación de surfistas, pero eso es otra historia. Si nos movemos a las afueras, en Santa Cristina dicen que se creó el concepto Galifornia, por ello no podemos olvidar mencionar a Vento Surf Shop, una tienda de 25 metros cuadrados que olía a parafina de coco, muy auténtica.

Alberto Reimunde empujó siempre muy fuerte el surf de las afueras y tuvo una tienda en Sada que se llamaba Alcaline pero para los que no la recordáis seguro que si que reconocéis a su escuela de surf “La Vieja Escuela” . Hubo un montón de tiendas en la ciudad, muchas que quedan por nombrar, la mayoría dedicadas sólo al textil y a marcas de ropa más que a material técnico, pero en resumidas cuentas, A Coruña es una ciudad surfera, con muchas historias muy bonitas alrededor de las grandes tiendas. ¡Apoya tu surfshop local!

Yago Zapata, amante de las olas y el mar y campeón de España de surf en diferentes modalidades