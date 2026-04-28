Los coruñeses Jairo Riveiro y Aitor Mato se proclaman subcampeones de Europa sub-20 de fútbol playa

Fútbol playa sub-20 con los coruñeses Aitor Mato (arriba, 4º por la izquierda) y Jairo Riveiro (11) RFEF

La selección española sub-20 de fútbol playa se proclamó el pasado domingo subcampeona de Europa. En sus filas se encontraban dos coruñeses como son Jairo Riveiro y Aitor Mato.

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Ambos pertenecen a la Amarelle Academy de fútbol playa, pero también juegan a fútbol 11. Jairo juega en el juvenil del Atlético Arteixo en Liga Nacional, pero ya ha debutado con el primer equipo en Tercera Federación contra el Barco. Por su parte, Aitor milita en las filas del Imperátor, habiendo jugado esta temporada más de 850 minutos con el equipo de Primera Futgal.

España firmó un gran campeonato en Italia, pero cedió el título en la gran final contra Portugal por un duro resultado de 9-3. Jairo Riveiro partió como titular junto a Maadi, Luisito, Pepe y Ramy y Aitor dispuso de minutos durante el encuentro. El conjunto luso se despegó hasta el 3-0 en el primer período y amplió la ventaja hasta el 7-2 en el segundo, sentenciando con el 9-3 en el tercero.