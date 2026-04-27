A Coruña acogerá por primera vez el Campeonato de España de windsurf

Windsurf en Santa Cristina Archivo DXT Campeón

La bahía de A Coruña acogerá por primera vez este fin de semana en Campeonato de España de Windsurf, una cita deportiva de primer nivel organizada por el Real Club Náutico de A Coruña. La competición reunirá a alrededor de sesenta regatistas procedentes de toda España, así como de Francia, Italia, Portugal y Australia.

Entre los días 1 y 3 de mayo se disputarán hasta nueve pruebas, incluyendo una de larga distancia que recorrerá toda la ría. El evento se estructurará en dos campos de regata, uno de ellos en Bastiagueiro para las pruebas cortas.

El concejal de Deportes de A Coruña, Manuel Vázquez, destacó la importancia de acoger este tipo de eventos en la ciudad: "Este campionato é unha mostra máis do potencial da Coruña para albergar competicións deportivas de primeiro nivel, aproveitando un entorno natural único como é a nosa baía". "Seguimos a traballar para impulsar o deporte e posicionar a cidade com oreferente tamén no ámbito náutico", añadió.

La cita contará con la presencia de deportistas destacados como el actual campeón nacional, Joan Roig, así como Pilar Prieto y Eduardo Navarro, entre otros participantes de relevancia. Además, habrá una amplia representación gallega con siete regatistas del Real Club Náutico de A Coruña.