Pedro González Herranz, nuevo presidente del Real Club de Golf de La Coruña: "El objetivo es el socio, intentar hacerle la vida más fácil"

Pedro González Herranz, nuevo presidente del Real Club de Golf Patricia G. Fraga

Pedro González Herranz se convirtió el viernes en el noveno presidente de la historia del Real Club de Golf de La Coruña tras ganar las elecciones con una amplia mayoría. Médico de profesión, lidera un equipo que tiene como objetivo mejorar la vida de los socios.

¿Por qué decidió presentarse a las elecciones para presidir el Real Club de Golf?

La situación fue un poco... Yo ya había formado parte de una directiva en el pasado y me llamaron para entrar en una candidatura. Pero no me encontraba cómodo en ella y surgió la oportunidad de hacer una nueva. Empecé a montar el equipo con la idea de dirigirnos al mayor número de socios y con diferentes sensibilidades, porque el Club de Golf abarca tanto una parte deportiva como lúdica, como de vida social, los que hacen cróquet... Buscaba que todos estuvieran representados y a partir de ahí formamos un equipo de once personas y redactamos el programa.

Profesional de la medicina, ¿se imaginaba que en algún momento de su vida iba a ser presidente de un club de golf?

Es cierto que ya había estado en la directiva, pero no, nunca me lo hubiese imaginado. Surgió así porque alguien tenía que asumir el papel, me lo preguntaron, sentí el respaldo de mis compañeros de candidatura y acepté.

¿Cuáles serán las líneas de acción para los próximos cuatro años?

El objetivo es el socio. Intentar hacerle la vida más fácil y que el club esté a su disposición. También que haya más actividades. Por otra parte, el club tiene más de 50 trabajadores y también queremos que estén contentos. El jugador lo que busca es tener un campo en perfectas condiciones el mayor número de días posible al año y eso exige tanto un mantenimiento como una inversión muy altos.

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¿Cuáles son los puntos fuertes del campo de A Zapateira?

Tiene un diseño precioso. Es el típico club del norte con árboles altos y bien desarrollados. Y es muy técnico. Si no coges calle te caen golpes de penalización. No es excesivamente largo, pero lo compensa al exigir esa técnica, con greens que tienen su dificultad, movidos y con nervio. Y el control de la velocidad también es complicado. Y empieza con un par 3, que siempre impone.

Le llaman el Augusta nacional.

Está muy bien ajardinado y en primavera empiezan a florecer las azaleas y sí que puede recordar a Augusta.

¿Y cuáles son las principales dificultades?

El campo se lleva la mayor inversión, todas las juntas directivas lo saben. Un campo así requiere mucho, no se puede dejar ni un poco, hay que estar siempre encima de él. En invierno el problema es que si llueve mucho, hay zonas que se anegan. Y en verano, hay que gestionar adecuadamente los recursos hídricos de los lagos. Es una gestión que hay que hacer de forma continúa y muy importante para tener un riego controlado.

¿Cuándo empezó su afición por el golf?

Siempre había hecho deporte y cuando empecé a abandonar otras modalidades, descubrí el golf. Estaba entonces en Madrid y sería sobre el año 1995. Para mí el golf más que un deporte es un juego y creo que es una actividad ideal porque puedes hacerla prácticamente hasta el final.

¿Cuál es su handicap?

Cinco. Sobre el par del campo, yo necesito cinco golpes más. Está entre primera y segunda categoría. No está mal. Exige cierta dedicación, técnica y capacidad de concentración.

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¿Le gusta más jugar o verlo?

Mucho más jugar, por supuesto. Y en cuantos más campos posible, mejor.

¿Tuvo algún ídolo?

Cuando empecé a jugar en los años 90 todos admirábamos a Severiano Ballesteros. Si hoy viviera, además, tendría una edad muy parecida a la mía, éramos de la misma quinta. Tanto él como Chema Olazábal supusieron un gran avance para el golf nacional, que creció mucho y se abrieron muchos campos tanto en España como en Galicia. Y ahora tenemos ahí a Jon Rahm.

¿Guarda algún momento especial de ellos en la memoria?

Los campeonatos más emblemáticos siempre han sido los de Augusta. Me marcaron mucho. También el Open Británico.

¿Le gustaría que el club acogiera una gran competición en los próximos cuatro años?

Sería un orgullo para nuestro campo porque además podríamos ponerlo muy difícil para un torneo internacional de prestigio.