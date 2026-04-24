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O Noso Deporte | Golf

Pedro González Herranz, nuevo presidente del Real Club de Golf

Ganó las elecciones con 465 votos por delante de Juan Carlos Rodríguez Cebrián, que se quedó en 264, y Pedro de Torres, con 160

Esther Durán
24/04/2026 22:23
Nueva directiva del Real Club de Golf de La Coruña, con Pedro González Herranz al frente, para el período 2026-2030
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El médico Pedro González Herranz es el nuevo presidente del Real Club de Golf de La Coruña al ganar por mayoría absoluta las elecciones que tuvieron lugar a lo largo de este viernes en las instalaciones situadas en A Zapateira. El médico coruñés obtuvo un total de 465 votos de los 893 emitidos (tres en blanco y uno nulo) mientras que los otros dos candidatos se quedaron en 264 en el caso del empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián y en 160 en el del ejecutivo Pedro de Torres Belandro.

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González Herranz se convierte así en el noveno presidente de la entidad coruñesa y sucede en el cargo a Jorge Cobián, que no se presentó a la reelección. En la candidatura le acompañaban Miguel Fernández-Ayala, Ana Muñoz y Javier Muñiz, que serán sus vicepresidentes; así como Carlos Lamora, expresidente del Básquet Coruña, y Carlos Sánchez Rodilla, tesorero y secretario respectivamente; y María Borrás, Marta González Cobián, José González Cebrián, Francisco Martín y Leticia Vela como vocales.

Unos 2.500 socios de número estaban citados con las urnas desde las 12.00 hasta las 20.00 horas, cuando se cerraron las votaciones y se dio paso al escrutinio. Alrededor de las diez de la noche se comunicaron los resultados que proclamaron a Pedro González Herranz como nuevo presidente.

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