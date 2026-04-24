Pedro González Herranz, nuevo presidente del Real Club de Golf

Nueva directiva del Real Club de Golf de La Coruña, con Pedro González Herranz al frente, para el período 2026-2030 Real Club Golf de La Coruña

El médico Pedro González Herranz es el nuevo presidente del Real Club de Golf de La Coruña al ganar por mayoría absoluta las elecciones que tuvieron lugar a lo largo de este viernes en las instalaciones situadas en A Zapateira. El médico coruñés obtuvo un total de 465 votos de los 893 emitidos (tres en blanco y uno nulo) mientras que los otros dos candidatos se quedaron en 264 en el caso del empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián y en 160 en el del ejecutivo Pedro de Torres Belandro.

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González Herranz se convierte así en el noveno presidente de la entidad coruñesa y sucede en el cargo a Jorge Cobián, que no se presentó a la reelección. En la candidatura le acompañaban Miguel Fernández-Ayala, Ana Muñoz y Javier Muñiz, que serán sus vicepresidentes; así como Carlos Lamora, expresidente del Básquet Coruña, y Carlos Sánchez Rodilla, tesorero y secretario respectivamente; y María Borrás, Marta González Cobián, José González Cebrián, Francisco Martín y Leticia Vela como vocales.

Unos 2.500 socios de número estaban citados con las urnas desde las 12.00 hasta las 20.00 horas, cuando se cerraron las votaciones y se dio paso al escrutinio. Alrededor de las diez de la noche se comunicaron los resultados que proclamaron a Pedro González Herranz como nuevo presidente.