Los socios del Real Club de Golf eligen este viernes a su nuevo presidente

Instalaciones del Real Club de Golf de La Coruña Quintana

El empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián, el médico Pedro González Herranz y el director de la zona norte de Aon España Pedro de Torres Belandro son los candidatos a relevar a Jorge Cobián como presidente del Real Club de Golf de La Coruña en las elecciones que tendrán lugar a lo largo de la jornada de este viernes en la sede social de la institución.

Desde las 12.00 hasta las 20.00 horas unos 2.500 socios de número podrán ejercer su derecho a voto de forma presencial en las instalaciones de A Zapateira. También había la posibilidad de votar por correo, pero había que solicitarlo previamente. Se cuenta con que a última hora del día se conozca ya el escrutinio y la persona que sucederá a Cobián, que dirigió el club durante los últimos cuatro años, y se convertirá en el noveno presidente de la historia del Real Club de Golf de La Coruña.

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Cobián Casares había accedido a la presidencia en 2022 como único candidato a las elecciones, que ya no tuvieron que celebrarse, y sucedió en el cargo a Luis Quiroga, que había acumulado dos mandatos. En esta ocasión sí serán necesarios los comicios por más que desde que se convocó el proceso el pasado 24 de enero hubo esfuerzos desde diferentes estamentos de la entidad para intentar presentar una candidatura única en la que se aglutinasen distintas corrientes. Finalmente los socios tendrán que decidir entre tres.

Desde el primer momento una de las más fuertes fue la liderada por el conocido empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián, que incluía a un expresidente y a varios miembros de la actual directiva. En su página web presenta “Un club mejor, sin perder lo que somos” como eslogan y se compromete a congelar las cuotas y a no aprobar nuevas derramas, a la vez que consolidar al club coruñés como la referencia del norte peninsular.