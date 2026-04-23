El Palacio se convierte en un ‘dojo’ internacional

Presentación en el Concello de A Coruña de la Karete One Series A Concello de A Coruña

¿Qué tienen en común Tiblisi, la capital de Georgia, A Coruña, la Guadalajara de México y Salzburgo (Austria)? Son las únicas cuatro paradas del circuito mundial de kárate. Después del éxito de la primera, la Karate One Series A desembarca en la ciudad con cerca de 1.300 deportistas pertenecientes a 85 países que convertirán desde hoy hasta el domingo en un dojo internacional al Palacio de los Deportes de Riazor. Allí se afanaba ayer una colonia de voluntarios y organizadores por dejar todo a punto para el inicio de la competición, que empezará con las pruebas de kata individual y dos categorías de kumite.

A unos metros del pabellón, en el Concello, las autoridades, con Manuel Vázquez, concejal de Deportes de A Coruña; Roberto García, secretario Xeral para o Deporte de la Xunta; Antonio Leira, diputado de Deportes de la Diputación; la deportista gallega Ruth Lorenzo y el presidente de la Federación Española Antonio Moreno, presentaban un evento que moverá, entre deportistas, entrenadores, árbitros, personal auxiliar y entrenadores, a unas 4.000 personas durante tres jornadas.

Es ya un clásico de la ciudad que durante unos días se ve tomada por miles de deportistas que tiñen de color sus calles con los chándals de sus distintos países y ponen el acento de sus diferentes idiomas. Los más numerosos en esta ocasión serán los italianos con 120 karatecas seguidos por la delegación española, que convocó a 117 deportistas, y de la francesa, con 90.

Durante los tres días de competición el sistema será el mismo. Las eliminatorias se disputarán a lo largo de la jornada mientras que los combates tanto por el bronce como las finales tendrán lugar a última hora y como colofón al día. Hay dos modalidades, la de kata, que es en la que no hay combates cuerpo a cuerpo y en la que los deportistas tienen que realizar diferentes técnicas, con cita individual y por equipo; y la de kumite, dividida por categorías.