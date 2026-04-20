Oro para Andrea Boedo en la Copa de Europa

Andrea Boedo (centro) en el podio Cedida

La patinadora de velocidad Andrea Boedo, de la SCD Rabadiera, se colgó una nueva medalla de oro el pasado fin de semana en la Copa de Europa sénior disputada en la localidad portuguesa de Lagos.

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La sadense consiguió pasar sin mayores complicaciones los escollos de cuartos de final y semifinales para meterse en la gran final del campeonato, que gozó de un gran nivel.

Andrea se midió a dos rivales que le pusieron las cosas más difíciles, siendo una de ellas bicampeona del Mundo en la especialidad. La patinadora de Sada paró el crono en una marca de 10,778 que le valió para colgarse la medalla de oro y subir al cajón más alto del podio. Un triunfo que no hace más que certificar su gran progresión.