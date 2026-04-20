El Club del Mar sella la permanencia en Primera Oro

La delegación del Club del Mar desplazada a la concentración del fin de semana Club del Mar de San Amaro

El Club del Mar de San Amaro estará de nuevo la próxima temporada en la segunda categoría del bádminton nacional a nivel de clubes. En la temporada de su debut en Primera Oro, el equipo herculino ha conseguido sellar la permanencia a falta de una concentración (y dos partidos) para el final de la temporada. El Club del Mar ha sumado 15 puntos en los primeros nueve partidos, lo que supone nueve más que el Universidad de Valladolid, equipo que marca los puestos de descenso, a falta de tan solo seis por disputar.

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El pasado fin de semana se desplazaron hasta Granollers (Cataluña) para disputar la tercera jornada de la competición liguera, con tres partidos en juego en dos días. El Club del Mar disputó su primer partido en la mañana del sábado contra un Benalmádena con el que llegaba empatado a nueve puntos en la tabla clasificatoria. Los tres duelos de dobles salieron cruz para los coruñeses, que se vieron entre la espada y la pared en los duelos individuales. Sara del Castillo no dio opción a su rival. Mateo Rey le dio la vuelta a haber perdido el primer set y mantuvo a su equipo con vida. Inés Poncela y Enrique Rodríguez sellaron la victoria con sendos 0-3.

El segundo choque también era clave por la permanencia, ya que les medía al Universidad de Valladolid. De los dobles salieron por delante 2-1 los pucelanos. Inés Poncela igualó a dos la contienda contra Cristina Rivera, pero Enrique Fernández puso a tiro la victoria de Valladolid. Sin embargo, Sara del Castillo y Enrique Rodríguez no fallaron para dar al Club del Mar su segunda victoria del sábado.

El domingo por la mañana se disputó la última jornada de la concentración, en la que los coruñeses se enfrentaron al CER Vigo, también inmerso en la zona baja de la tabla clasificatoria. El conjunto de la ciudad olívica se llevó los tres duelos de dobles, dos de ellos en el quinto juego, y dejó a tiro los tres puntos. Inés Poncela le puso interés al asunto con un contundente triunfo ante Uxía Fernández, pero Santiago Nobre no dio opción a Mateo Rey. Sara del Castillo maquilló el marcador, pero el resultado final fue de 5-2 favorable para el CER Vigo.

Los seis puntos conseguidos durante el fin de semana certifican la continuidad del Club del Mar de San Amaro en la segunda categoría del bádminton nacional a nivel de clubes. Unos excelentes resultados que se engrandecen todavía más si se tiene en cuenta que el club está formado íntegramente por jugadores y jugadoras de la casa. De hecho, muchos de ellos no alcanzan siquiera la mayoría de edad. Es el caso de Sara del Castillo e Inés Poncela, que se están hinchando a conseguir medallas a nivel nacional e internacional en los últimos meses. En estas nueve jornadas de Primera Oro, Sara (2009) no ha perdido ninguno de los nueve partidos de individuales que ha disputado y tan solo ha concedido dos juegos a sus rivales, ganando el 61,3% de los puntos que ha jugado.

Las dos últimas jornadas se disputarán el sábado 16 de mayo con Vigo como sede de la concentración. Allí, y ya sin nada en juego más allá de quedar lo más arriba posible, el Club del Mar se medirá al Paracuellos y al Arjonilla.