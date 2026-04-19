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Polideportivo

Celebrada la primera Jornada de Actividad Física Saludable en A Coruña

El objetivo de esta iniciativa fue acercar a la ciudadanía el uso correcto de los aparatos instalados en los parques biosaludables

Esther Durán
19/04/2026 15:03
Celebrada la primera Jornada de Actividad Física Saludable en A Coruña
Celebrada la primera Jornada de Actividad Física Saludable en A Coruña
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En la mañana del sábado 18 de abril, entre las 10.00 y las 14.00 horas, se celebró la primera Jornada de Actividad Física Saludable en los parques biosaludables ubicados en la Plaza Elíptica de Los Rosales, Novo Mesoiro y la zona del anfiteatro de Santa Margarita de A Coruña. Actividad organizada por la Sección Deportiva de AGAXEDE (Asociación Galega de Xestión Deportiva), con el apoyo de las entidades colaboradoras JIM SPORTS, GADIS, BEONE, MATRIX y PLAAM.

El objetivo de esta iniciativa fue acercar a la ciudadanía el uso correcto de los aparatos instalados en estos espacios, mostrando los ejercicios que pueden realizarse en cada uno de ellos, así como concienciar sobre los riesgos de practicar actividad física sin supervisión adecuada.

Se trata de una actividad gratuita, abierta a toda la población y sin necesidad de inscripción previa. Las personas asistentes recibieron atención personalizada y asesoramiento por parte del alumnado de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidade da Coruña.

Estas jornadas forman parte del programa especial de actividades con motivo del 40 aniversario del INEF Galicia y se enmarcan dentro de la XXXI Carrera Alternativa, bajo el lema “Por la inclusión y la igualdad en el deporte”, que se celebrará el próximo 26 de abril.

Asimismo, el próximo sábado 25 de abril, víspera de la Carrera Alternativa, tendrá lugar la segunda jornada de actividad física saludable en los mismos parques y en el mismo horario.

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