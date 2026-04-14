Accidente en O Gran Camiño: herida una mujer tras el impacto con el ciclista Diego López

Ambulancia en el paseo marítimo durante la prueba de O Gran Camiño DXT

AVANCE. La primera etapa de la prueba ciclista O Gran Camiño, que se está celebrando este martes en A Coruña, ha estado marcada por un incidente que ha dejado a una mujer herida tras un fuerte impacto con el corredor Diego López. El choque tuvo lugar en el paseo marítimo, entre el Oceánico y el Millenium.

La Policía Local y personal de la organización atendieron de inmediato al ciclista y a la mujer, que fue trasladada en ambulancia poco después al CHUAC.