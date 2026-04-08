Airi Rodríguez apunta hacia lo más alto

Airi Rodríguez durante una competición de escopeta Cedida

Airi Rodríguez (Arenys de Mar, Cataluña, 1996) no nació en Galicia, pero podría decir que es “más gallega que catalana”, ya que sus padres se trasladaron aquí cuando ella tenía apenas un año y se crio en Carral. “En Galicia me he criado, todos mis amigos son gallegos y mis tres lenguas maternas son el castellano, el catalán y el gallego”, afirma. Y aquí, en Galicia, fue donde encontró su pasión: el tiro deportivo.

Su abuelo era cazador y, cuando se quiso deshacer de las armas, su padre tomó la decisión de conservarlas como un legado familiar. “¿Qué sucedió? Que para sacarte la licencia de armas, sea de caza o deportiva, tienes que ir a un club de tiro (en su caso el de A Laracha. A raíz de sacarse la licencia allí, mi padre conoció a gente que practicaba este deporte, el IPSC (tiro práctico), y se puso a practicarlo. A partir de que mi padre empezó, después nos sumamos mi padre y yo. Fue gracioso porque yo tenía 18 años, no tenía ni carnet de conducir y ya tenía la licencia de armas. Al final se ha hecho algo familiar porque vamos a las competiciones en familia”, recuerda.

Fue gracioso porque yo tenía 18 años, no tenía ni carnet de conducir y ya tenía la licencia de armas

Desde entonces, Airi no ha dejado de crecer en su deporte hasta haberse proclamado campeona del Mundo en 2023 y de Europa en 2025, ambas en la modalidad de escopeta. Pero su palmarés no se queda ahí, porque también ha sido campeona de España tanto en escopeta como en pistola y domina la competición gallega en general, ya no solo entre las mujeres: “A nivel de Galicia he ganado dos años el overall de producción. Es decir, que le he ganado a todo el mundo de mi categoría de producción (hombres y mujeres) durante dos años seguidos. Fui la primera chica en conseguirlo, que eso era extraño porque al final es un deporte militar y, por desgracia, a veces compiten pocas mujeres. Nunca se había visto hasta que yo lo conseguí. ¿Quién me habría dicho a mí con 18 años que, empezando de la nada siendo ya mayor para empezar un deporte, iba a conseguir tantas cosas?”, se pregunta.

Nociones básicas

El tiro deportivo no es un deporte extremadamente conocido para el público general. Si seguiste los Juegos Olímpicos de París 2024, igual te acuerdas de Yusuf Dikeç, tirador turco que conquistó la medalla de plata y que se hizo viral por su particular manera de disparar. Dikeç practica tiro olímpico, una disciplina que se engloba dentro del tiro deportivo, al igual que el IPSC de Airi. Entre ellos, se diferencian en que el olímpico es más estático que el práctico. “Mi deporte consiste en recorridos de tiro. Son recorridos donde tienes una planificación de dianas a las que disparar, vas pensando cómo hacerlo y luego lo desenvolvemos. El mío no es olímpico por ahora, se hacen competiciones a nivel internacional grandes, pero sin llegar a ser olimpiadas”, explica.

“En mi deporte es necesario tener puntería porque tienes que hacer un ejercicio en el mejor tiempo posible y con la mejor puntuación posible, es una relación tiempo-puntos. Cada ejercicio varía, nunca son iguales y siempre tienes una planificación previa. Dependiendo del nivel de la competición te vas a encontrar más o menos ejercicios y una dificultad mayor o menor. Se dispara a una tarjeta de cartón que tiene tres puntuaciones: cinco, tres y uno, aunque varía un poco en función de la modalidad de disparo (pistola, rifle, escopeta...)”, relata Airi. Su deporte, a diferencia del de Dikeç, es más dinámico, ya que se tiene que ir desplazando por el campo de tiro e incluso subir o bajar escaleras para apuntar a la tarjeta correspondiente, unos obstáculos que puede ver de antemano en la planificación correspondiente.

Financiación

Como en casi cualquier deporte minoritario, uno de los mayores problemas del tiro deportivo reside en su financiación y en las dificultades para compaginar la competición de alto nivel con la vida laboral y personal. En el caso de Airi, es fisioterapeuta, profesión que practicaba en Galicia hasta que se ha mudado a Italia por amor, donde pretende también retomar su trabajo.

“La pena de ser un deporte minoritario en España es que las ayudas son poquitas. A las federaciones les cuesta un montón dar un poco de ayuda porque no es un deporte que se visualice tanto. Es una pena porque deberían potenciarlo. Al final te engloba muchas cosas: factores físicos, mentales, habilidades motoras... Sí que es un poco difícil, cuando no tienes tantas ayudas, mantenerte solo de un deporte pequeño. Digamos que este deporte para mí es profesional, pero después yo tendría lo que sería mi profesión realmente, que es la fisioterapia. Eso sí, hay que decir que yo estoy muy orgullosa de mi Federación Gallega porque es la que más me ha ayudado a salir adelante, me ha visto crecer desde que empezaba”, relata Airi.

Airi Rodríguez posa con dos de sus medallas Cedida

Después de haber sido campeona del Mundo y haber conseguido medallas junto a su madre en competiciones por equipos, poco le puede quedar a Airi por delante, pero se sigue marcando objetivos a nivel deportivo: “No me puedo quejar de todo lo que he conseguido, pero tengo varias metas. Mi objetivo es volver a quedar campeona del Mundo con la escopeta, pero me gustaría alzar mi nivel en la categoría overall entre hombres y mujeres. También me encantaría llegar a un punto de conseguir esa medalla a nivel de pistola, pero requiere un esfuerzo y un entreno”. Este mismo año tendrá nuevas oportunidades de ampliar su palmarés con el Europeo de pistola en junio (Buzsák, Hungría) y el Mundial de escopeta en septiembre (Corinto, Grecia).

Para personas que quieran acercarse más a este deporte o descubrirlo, el principal obstáculo es la necesidad de ser poseedor de una licencia de armas. Sin embargo, “para verlo es tan fácil como preguntar al club de A Laracha cuando se puede uno acercar. Pero una de las cosas que sí se puede hacer sin licencia de armas es el IPSC Aire, que es con el mismo reglamento, pero con bolitas de aire. Para una persona que quiere empezar a ver si el deporte le gusta es una manera de probarlo sin licencia de armas. A mí me encantaría que la gente lo visualizase y conociese más porque cuando lo prueban les encanta. Es algo diferente y el problema es que cuando la gente lo prueba, les acaba viciando”, sentencia.