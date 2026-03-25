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O Noso Deporte | Golf

Relevo en el Real Club de Golf: Cobián no opta a la reelección

El 1 de abril la junta electoral oficializará la lista de candidaturas, con tres principales nombres: Rodríguez Cebrián, González Herranz y Pedro de Torres

Esther Durán
25/03/2026 20:10
Vistas del Real Club de Golf de La Coruña situado en A Zapateira
Vistas del Real Club de Golf de La Coruña situado en A Zapateira
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Jorge Cobián, presidente durante los últimos cuatro años del Real Club de Golf de La Coruña, no va a optar a la reelección una vez que ha finalizado el plazo para presentar candidaturas y la suya no figura entre ellas, por lo que habrá relevo al frente de la institución de A Zapateira. 

Pendiente todavía de que la junta electoral confirme la lista de aspirantes a sucederle en el cargo, que se hará pública y oficial el próximo miércoles 1 de abril, son tres nombres los que suenan con fuerza para asumir un nuevo mandato: el empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián, el médico Pedro González Herranz y el director de la zona norte de Aon España Pedro de Torres Belando

El 24 de abril es el día escogido para las votaciones que tendrán lugar en la sede social del club y que están limitadas a los socios de número. Desde que el pasado 24 de enero se convocaron las elecciones y se abrió el plazo para presentar candidaturas, han sido muchos los movimientos que se han dado en el seno del club. 

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Rodríguez Cebrián fue desde el principio uno de los nombres que sonaron con más fuerza, llevando en su lista a los dos actuales vicepresidentes de la entidad (José Manuel Ulloa y Víctor Solórzano), además de a Ignacio Olavide, que fue presidente desde 2006 hasta 2014. 

Ahora es la junta electoral la que tiene que reunirse y comprobar que las candidaturas cumplen con todos los requisitos exigidos para su presentación y dar oficialidad a las mismas, lo que no ocurrirá hasta el próximo miércoles. 

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Jorge Cobián Casares accedió a la presidencia en 2022 como único candidato a las elecciones. Sucedió en el cargo a Luis Quiroga, que había acumulado dos mandatos, y se convirtió en el octavo presidente de la historia. 

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