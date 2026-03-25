Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Natación

Guille Simón se cuelga dos bronces en el Nacional

Jacobo Garrido protagonizó el otro éxito coruñés del fin de semana con una plata en la Copa del Mundo de natación adaptada

María Varela
María Varela
25/03/2026 20:50
Guille Simón y Silvia Ortiz
Guille Simón y Silvia Ortiz
@natacionliceo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Guillermo Simón, del Club Natación Liceo, triunfó en el Campeonato de España de categoría infantil que se disputó el pasado fin de semana en Sabadell. El coruñés, nacido en 2012 y que por tanto competía contra rivales un año mayores que él, se colgó dos medallas de bronce. La primera en 400 estilos, en la que firmó la mejor marca gallega de 14 años; y la segunda en 1.500 libres. Además, también marcó el récord de edad en 20 mariposa.

Paula Otero con su medalla de plata de 800m

Paula Otero se cuelga su tercera medalla nacional

Más información

Su compañera de equipo Silvia Ortiz brilló en los 200 mariposa, en la que logró el cuarto puesto global, a las puertas del podio, como segunda clasificada entre las nacidas en 2012.

Más éxitos

Jacobo Garrido protagonizó el otro gran éxito coruñés del fin de semana en la piscina con la medalla de plata en 400 libres en la Copa del Mundo de natación adaptada en Barcelona.

Este fin de semana, Mateo García y Paula Otero, por su parte, abrirán la temporada en aguas abiertas en la Copa del Mundo de Somabay (Egipto).

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Guille Simón y Silvia Ortiz

Guille Simón se cuelga dos bronces en el Nacional
María Varela
Vistas del Real Club de Golf de La Coruña situado en A Zapateira

Relevo en el Real Club de Golf: Cobián no opta a la reelección
Esther Durán
autocross arteixo

Arteixo inaugura la temporada de autocross
Esther Durán
Gonzalo Santa Cruz, durante el partido entre O Parrulo y Ribera Navarra

El coruñés Gonzalo Santa Cruz entra en la prelista de la selección española
EFE