Guille Simón se cuelga dos bronces en el Nacional

Guille Simón y Silvia Ortiz @natacionliceo

Guillermo Simón, del Club Natación Liceo, triunfó en el Campeonato de España de categoría infantil que se disputó el pasado fin de semana en Sabadell. El coruñés, nacido en 2012 y que por tanto competía contra rivales un año mayores que él, se colgó dos medallas de bronce. La primera en 400 estilos, en la que firmó la mejor marca gallega de 14 años; y la segunda en 1.500 libres. Además, también marcó el récord de edad en 20 mariposa.

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Su compañera de equipo Silvia Ortiz brilló en los 200 mariposa, en la que logró el cuarto puesto global, a las puertas del podio, como segunda clasificada entre las nacidas en 2012.

Más éxitos

Jacobo Garrido protagonizó el otro gran éxito coruñés del fin de semana en la piscina con la medalla de plata en 400 libres en la Copa del Mundo de natación adaptada en Barcelona.

Este fin de semana, Mateo García y Paula Otero, por su parte, abrirán la temporada en aguas abiertas en la Copa del Mundo de Somabay (Egipto).