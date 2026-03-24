Arteixo inaugura la temporada de autocross

Autocross Arteixo Cedida

El Campeonato de Galicia de Autocross arrancó en el Circuito José Ramón Losada este sábado 21 de marzo con la disputa del 88° Autocross Arteixo, prueba organizada por la Peña Autocross Arteixo y que contó con casi un centenar de equipos inscritos en la parrilla de salida repartidos entre las cinco categorías. En una jornada en la que la climatología acompañó en todo momento, la emoción del autocross volvió a respirarse desde muy temprano por la mañana con las primeras sesiones cronometradas.

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Laura Lista y Alejandro Vecino fueron los más veloces en Clase I; en Clase II, Jon Ander López y Daniel Queijo. En lo referente a los prototipos destinados al autocross, en Carcross Junior el más veloz contra el cronómetro fue Manuel Bermúdez. En la categoría senior de Carcross, Iván Couto y Maikel Vilariño. Por último, en Super Buggy destacó Juan Carlos Mallo.

Ya en término de competición cuerpo a cuerpo, en las carreras, la victoria definitiva en Clase I tras la final fue para Alejandro Vecino, seguido por Rubén Ramos y Javier Lea. En Clase II venció Jon Ander López superando a Manoel Felipez y Daniel Queijo.

Volviendo a los Carcross, en la categoría Junior se impuso Joao Agra Traila, venciendo a Manuel Bermúdez y Bernardo Bitti. En la clase grande, Juan José Moll superó a Iván Couto y a Alberto Lorenzo. Por último, en los espectaculares Super Buggy, victoria de José Carlos Mallo sobre Sabino García.

La temporada de autocross volverá a hacer una nueva parada en el Circuito José Ramón Losada en verano, más específicamente el 27 de junio, una fecha que tendrá ya la vista puesta en el Campeonato de España de la disciplina que, en este 2026, cumplirá su trigésima edición en Arteixo.