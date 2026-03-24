Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Rallies

Arteixo inaugura la temporada de autocross

Laura Lista y Alejandro Vecino fueron los más veloces en Clase I

Esther Durán
24/03/2026 16:45
autocross arteixo
Autocross Arteixo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Campeonato de Galicia de Autocross arrancó en el Circuito José Ramón Losada este sábado 21 de marzo con la disputa del 88° Autocross Arteixo, prueba organizada por la Peña Autocross Arteixo y que contó con casi un centenar de equipos inscritos en la parrilla de salida repartidos entre las cinco categorías. En una jornada en la que la climatología acompañó en todo momento, la emoción del autocross volvió a respirarse desde muy temprano por la mañana con las primeras sesiones cronometradas.

Galería

Galería | El Rally de A Coruña, en imágenes

El público disfrutó de la velocidad en el tramo ArangaVer más imágenes

Laura Lista y Alejandro Vecino fueron los más veloces en Clase I; en Clase II, Jon Ander López y Daniel Queijo. En lo referente a los prototipos destinados al autocross, en Carcross Junior el más veloz contra el cronómetro fue Manuel Bermúdez. En la categoría senior de Carcross, Iván Couto y Maikel Vilariño. Por último, en Super Buggy destacó Juan Carlos Mallo.

Ya en término de competición cuerpo a cuerpo, en las carreras, la victoria definitiva en Clase I tras la final fue para Alejandro Vecino, seguido por Rubén Ramos y Javier Lea. En Clase II venció Jon Ander López superando a Manoel Felipez y Daniel Queijo.

Volviendo a los Carcross, en la categoría Junior se impuso Joao Agra Traila, venciendo a Manuel Bermúdez y Bernardo Bitti. En la clase grande, Juan José Moll superó a Iván Couto y a Alberto Lorenzo. Por último, en los espectaculares Super Buggy, victoria de José Carlos Mallo sobre Sabino García.

La temporada de autocross volverá a hacer una nueva parada en el Circuito José Ramón Losada en verano, más específicamente el 27 de junio, una fecha que tendrá ya la vista puesta en el Campeonato de España de la disciplina que, en este 2026, cumplirá su trigésima edición en Arteixo.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

autocross arteixo

Arteixo inaugura la temporada de autocross
Esther Durán
Gonzalo Santa Cruz, durante el partido entre O Parrulo y Ribera Navarra

El coruñés Gonzalo Santa Cruz entra en la prelista de la selección española
EFE
Foto de familia dos premiados na IV Gala do Deporte provincial

A Deputación reivindica á provincia da Coruña como canteira e vangarda do deporte galego
Sergio Baltar
Maia Freire con su medalla

Maia Freire gana otra competición a nivel internacional
Raúl Ameneiro